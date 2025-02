Jadon Sancho já viu este filme, conhece o roteiro. Talvez seja por isso que o antigo Red Devil foi um dos nomes notáveis ​​que receberiam Marcus Rashford no Manchester United depois que o Aston Villa em Unai Emery assinou o atacante Wantaway na semana passada. Como Rashford, Sancho foi emprestado por Man United à obrigação de assinar no próximo verão pelo Chelsea. Man Ruben Amorima United também se separou de Antony até o final da temporada. Mesmo que Sancho e Antony recuperassem a forma mais alta em seus clubes atuais, é improvável que o Upper Echelons Man United revise seus candidatos em Teatro of Dreams na próxima temporada. Indo adiante com a filosofia de Alex Ferguson, consistindo em colocar o clube em primeiro lugar, o Red Devils limitou os títulos com vários nomes de famílias ou assinaturas caras nos últimos anos.

Nem o clube tem um gerente de calibre de Ferguson, nem os jogadores de Manchester têm jogadores bem abrangidos que mantêm o forte para os fiéis Old Trafford. Ferguson garantiu que os sapatos de David Beckham estivessem cheios quando o talismã da Inglaterra foi jogado para o Real Madrid em 2003. Fergie também teve o Wayne Rooney principal após sua disposição depois que Cristiano Ronaldo se tornou Galactico em 2009. O último Tylined e a UEFA Masters (2011), quando Ferguson estava no comando. Até Sancho apareceu na final da Liga dos Campeões depois que o United pegou emprestado o companheiro inglês Rashford a Borussia Dortmund na última temporada. Falando na Liga dos Campeões, Rashford foi aberto ao apoio do estilo Aston Villa, sob a direção de Emery após sua chegada ao United.

O Manchester United não está mais na moda?

Os jogadores jogam, treinador, mas o Manchester United permanece o mesmo. Por que os jogadores deixaram o United reviveram sua carreira enquanto o clube ainda sofre do voo mais alto em inglês? Acredita -se que Scott McTominay se apaixonou por Napoli depois de se mudar do Manchester United no ano passado. A ex -estrela do United chegou a ganhar um novo apelido (McTotall) por suas últimas façanhas em Roma. De Ander Herrera, Matteo Darmian e Ashley Young, depois de Romelu Lukaku, um punhado de ex -estrelas unidas levantou troféus na Europa depois de deixar Old Trafford. Você se lembra de como Alexis Sanchez lançou um vencedor dramático contra a Juventus para transmitir o Super Milan Supercoppa em 2021?

Rashford retornará se Amori for lançado?

Voltando a Rashford, as relações da Inglaterra com o atual treinador Amorim são irrefutáveis. De acordo com os últimos eventos, é “muito improvável” que Rashford pretenda retornar a Old Trafford na próxima temporada. Sim, o jogador de 27 anos não se juntará ao United Man no verão, mesmo que Amorim seja lançado. Rashford foi substituído por Rasmus Hojlund no segundo tempo, durante o confronto da Liga da UEFA Europa, com Victoria Plzen.

Deixar Old Trafford é fácil

Antes de Amorim decidir rejeitar o inglês, o Man United decidiu ignorá -lo 11 vezes nos últimos 12 anúncios sobre a equipe. Quando Rashford fez a equipe em 30 de dezembro, ele permaneceu um substituto não utilizado na Premier League Premier United 2-0, com o Newcastle United em casa. Para Rashford, a combinação de forças de Emery em Villa Park foi “uma decisão fácil”. O ex -Manchester United No. 10 admira o caminho que o Aston Villa joga nesta temporada e também respeita as ambições do gerente.

“Ele é o melhor gerente e o que fez para o clube desde que a chegada é inacreditável”, disse Rashford Villa TV. “Eles ainda estão na Liga dos Campeões e queremos ir o mais longe possível, e se você não quiser ganhar para obter o mais alto possível”, acrescentou Rashford. Villa também confirmou a assinatura de Marco Asensio na segunda -feira. O ex-astro do Real Madrid e o Paris Saint-Germain permanecerão no Villa Park até o final da temporada de 2024/25.