Djokovic batte Alcaraz: come è successo e cosa significa

MELBOURNE, Australia — C’era una sensazione di déjà vu quando Novak Djokovic ha marciato verso la rete della Rod Laver Arena nelle prime ore di mercoledì mattina per metà dalla console, per metà congratulandosi con l’ultimo sfidante che non è riuscito a batterlo in campo. Un campo che ha ospitato innumerevoli momenti iconici durante la sua leggendaria carriera.

Non importava che questo sfidante fosse il numero 3 del mondo Carlos Alcaraz. Non importava che questo sfidante avesse le gambe più fresche poiché ha trascorso tre ore in meno in campo in questo torneo. Non importava che questo sfidante giocasse il miglior tennis di chiunque altro nel torneo. Non importava nemmeno che Djokovic fosse rimasto paralizzato da un infortunio alla gamba all’inizio della partita. Quando si tratta di Djokovic agli Australian Open, il risultato è spesso inevitabile.

Per l’ennesima volta nella sua carriera, Djokovic ha fatto sembrare comicamente stupidi i suoi scettici e coloro che lo consideravano comicamente stupidi, irrompendo da un set e battendo l’Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. una battaglia ai quarti di finale tra due dei più grandi pesi massimi del tennis e mantenere vivo il suo sogno di un 25esimo titolo major da record.

Novak Djokovic festeggia dopo aver battuto Carlos Alcaraz e avanzare alle semifinali degli Australian Open. Hannah Peters/Getty Images

Come Djokovic ha battuto l’Alcaraz

Solo quattro uomini hanno battuto Djokovic agli Australian Open in 15 anni. È una statistica apparentemente impossibile, ma che evidenzia il dominio di cui ha goduto su quei campi blu royal in Down Under sulla strada verso il record di 10 titoli.

Nella prima ora dei quarti di finale di martedì, sembrava che Alcaraz fosse sulla buona strada per diventare il quinto a completare quella che probabilmente è la più grande sfida del tennis. Lo spagnolo ha giocato un tennis ispirato e ha segnalato il suo intento aggressivo nei primi minuti lanciando un rovescio vincente lungo la linea per rompere il servizio di Djokovic.

Era implacabile nel suo tentativo di colpire le palle in tutti gli angoli del campo, costringendo Djokovic a lottare per tutto e non concedendogli un momento per mettersi a suo agio o un’opportunità per ottenere il controllo. Di conseguenza, nei primi 45 minuti, Djokovic è riuscito a ottenere un solo vincitore contro i 12 di Alcaraz. È stato il tipo di tennis implacabile che Djokovic ha affrontato raramente nella sua carriera – e forse mai a Melbourne Park.

Le cose sembravano andare di male in peggio quando Djokovic ha chiesto un time-out medico nel primo set sul 4-5. È tornato in campo con la coscia destra fasciata e, sebbene Alcaraz abbia servito il set di apertura pochi istanti dopo, la partita ha iniziato a cambiare poco dopo.

Djokovic, chiaramente limitato nei movimenti, è stato costretto a incrementare l’aggressività, rivoltandosi contro Alcaraz e sottoponendogli il proprio allenamento cardiovascolare. Il pendolo del controllo oscilla lentamente a favore di Djokovic e all’improvviso i punti vengono dettati dalla sua stessa racchetta, nonostante la sua incapacità di muoversi liberamente. Giocando a tennis ad alto rischio e ad alto rendimento, il numero di vincitori, precedentemente basso, ha iniziato ad aumentare, raggiungendo infine i 31 alla fine della partita.

“È stata una partita abbastanza equilibrata, poi l’incidente è diventato fisico per me”, ha detto Djokovic, che non ha voluto rivelare i dettagli dell’infortunio. “Il medico mi ha dato delle medicine, degli antidolorifici. Ha fatto effetto dopo 20, 30 minuti. Mi ha aiutato.”

“Ho solo cercato di auto-osservare cosa stava succedendo nel mio corpo e allo stesso tempo di concentrarmi su ogni punto di ogni partita e di provare a trattenere il servizio e a mettergli pressione. Ho iniziato a giocare in modo più sciolto. Ho cercato il mio nei tiri ero molto vicino alle linee e dovevo essere più aggressivo man mano che la partita andava avanti.”

Spesso, quando la posta in gioco si alza, lo è anche il gioco di Djokovic. L’abbiamo visto innumerevoli volte nel corso della sua carriera, non solo agli Australian Open, ma su tutti i principali palcoscenici del tennis. Break point, tie-break, punti di pressione, match point trasformano uno dei tennisti più difficili mai battuti in un uomo. impossibile sconfitta.

Martedì è stato così anche contro l’Alcaraz. Djokovic non era perfetto, ma il più delle volte nei momenti difficili. Forse non c’è stato momento più grande del punto guadagnato per affondare il terzo set. Djokovic ha realizzato la sua ultima imitazione di un muro di mattoni umano, trasformando le posizioni più difensive a pochi metri dalla linea di fondo in posizioni vincenti, lasciando Alcaraz che scuoteva la testa incredulo mentre un sorriso ironico si insinuava sul suo viso.

Nel quarto set è seguito un gioco di servizio di 10 minuti per consolidare il break, in cui ha dovuto affrontare due break point. E poi il servizio successivo, in cui è risalito da una buca 15-40 per consolidarsi ancora una volta.

“Penso che la maggior parte dei punti chiave siano stati dalla sua parte”, ha detto Alcaraz. “Quando Novak è a questo livello è davvero difficile trovare una soluzione.

Lentamente ma inesorabilmente, Djokovic – con quella caratteristica resilienza e forza mentale – ha smantellato Alcaraz finché la frustrazione dello spagnolo non ha iniziato a diffondersi in campo. Poco dopo, Djokovic si è assicurato un posto in un’altra semifinale al Melbourne Park, questa volta contro Alexander Zverev.

“Il giorno in più senza partite arriva al momento giusto”, ha detto Djokovic. “Domani quando mi sveglierò devo valutare la situazione. Cercherò di fare il possibile con il mio team di recupero, con il mio fisioterapista oggi, domani, nei prossimi giorni. Sono preoccupato. sii onesto, ma se riesco ad essere abbastanza bravo fisicamente, penso che mentalmente ed emotivamente sarò il più motivato possibile.”

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz dopo la partita dei quarti di finale agli Australian Open. Cameron Spencer/Getty Images

Cosa significa questa perdita per Alcaraz?

Cinque anni dopo, Alcaraz e gli Australian Open sembrano un po’ acqua e petrolio. Semplicemente non sembrano mescolarsi. Ha saltato il torneo per infortunio, ha perso partite che non avrebbe dovuto perdere e, per quanto abbia potuto, non riesce ad arrivare alla Norman Brookes Challenge Cup, l’unico trofeo importante che manca alla sua collezione.

Non solo Alcaraz non ha mai vinto gli Australian Open, ma non ha mai raggiunto né la finale né le semifinali a Melbourne Park. È diventata una sorta di strana anomalia in quello che altrimenti sarebbe un inizio quasi perfetto per una carriera tennistica. C’è una barriera mentale da superare in Australia o è solo uno scherzo che col tempo verrà risolto?

“Sono fortunato ad avere questa esperienza”, ha detto ai giornalisti un ottimista Alcaraz poco dopo essere caduto contro Djokovic. “Prendo tanta esperienza da queste partite per affrontare tutto. Non ho intenzione di nascondermi. Ho già fatto grandi cose nel tennis, ma stavo giocando contro uno dei migliori nella storia del nostro sport, questo Tipo.” Le partite mi aiutano molto.”

La sconfitta di martedì contro Djokovic suscita un affascinante discorso sull’eredità. E anche se può sembrare prematuro iniziare a discutere dell’eredità di qualcuno che ha compiuto 21 anni l’anno scorso, Alcaraz ha avuto così tanto successo nelle prime fasi della sua carriera che non è affatto ridicolo pensarci.

Come Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal prima di lui, si prevede che Alcaraz continui ad aggiungere trofei del Grande Slam alla sua bacheca. Chissà, forse un giorno metterà insieme un elenco per rivaleggiare con queste leggende e si inserirà nella conversazione come uno dei migliori che abbia mai praticato questo sport. Ma anche se così fosse, il suo bilancio nei confronti di Djokovic, l’uomo che si ritirerà come colui che tutti gli altri inseguiranno, inizia a sembrare un po’ sbilanciato.

Dopo aver vinto due delle prime tre partite tra i due, Alcaraz ha perso quattro delle cinque successive, ciascuna con Djokovic di almeno 36 anni. Le ultime due sconfitte potrebbero essere le più deprimenti, arrivate l’anno scorso nella partita per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi e poi di nuovo come grande favorito nei quarti di finale dell’Australian Open di martedì.

Considerata l’età di Djokovic, Alcaraz non ha più tempo per correggere questa statistica. Chissà quante altre volte si affronteranno prima che Djokovic riattacchi la racchetta. Ma per come stanno le cose, i fedelissimi di Djokovic sosterranno che se Alcaraz non riesce a batterlo in finale, che possibilità ha nel momento migliore di Djokovic?

Una cosa è certa che rimarrà costante per Alcaraz. Lo spagnolo resterà al n. 3, dietro a Jannik Sinner e Zverev, indipendentemente da ciò che accadrà per il resto del torneo di Melbourne.