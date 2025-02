Dodgers abraça a personalidade do império do mal, dando a estrela da morte literal

Os Dodgers de Los Angeles não se importam exatamente com a sutileza hoje em dia, e isso se estende ao seu cronograma promocional.

O World Series Defensor Champions lançou seu calendário de pacote de ingressos na quinta -feira com muitos dos suspeitos de sempre: várias noites de herança, Night of the Kings, Dia de Apreciação dos Professores. No entanto, foi o empate de Star Wars que chamou a atenção.

Em 14 de maio, em um jogo contra o atletismo, a equipe para a qual muitas pessoas chamam o império maligno da MLB estão dando uma estrela literal da morte, que paira sobre o Dodger Stadium.

Em particular, essas estrelas da morte só vêm com um pacote de ingressos específico em vez de um sorteio em todo o estádio como bobbleheads.

Os Dodgers sempre foram um pouco extras quando se trata de sua programação promocional e permaneceram bastante para o conselho este ano, com 21 cabeças de bobble durante o cronograma. Isso significa que haverá um bobblehead em mais de um quarto dos 80 jogos da temporada sazonal regular no Dodger Stadium em 2025 (um jogo da casa foi sacrificado para a série de abertura do Japão da temporada).

Bem -vindo ao The Dark Side, Dodgers. (Foto de Mark Sullivan/WireImage)

A lista completa de bobblehead: Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Dave Roberts, Mookie Betts, Shohei Ohtani (novamente), Vin Scully, Will Smith, Tommy Edman, Blake Snell, Cubo de Gelo. Yoshinobu Yamamoto. Joe Davis. Ron Cey, Fernando Valenzuela, Teoscar Hernández, Roki Sasaki, Kobe Bryant, Blake Treinen, Shohei Ohtani (pela terceira vez), Shohei Ohtani (pela quarta vez) e Tyler Glasnow.

Basta dizer que os Dodgers não gastaram apenas em jogadores nesta temporada baixa. Eles entram nesta temporada como o favorito claro a se tornarem os primeiros campeões repetidos da World Series desde 2000, depois de desembarcar Snell, Sasaki, Hernández, Tanner Scott e muitos outros em agência gratuita. Eles se tornaram grandes, tanto que até o proprietário do New York Yankees reclama.