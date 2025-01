Dodgers e Hyeseong Kim concordam em contrato de três anos

YOKOHAMA, JAPÃO – Kim, 25, jogou as últimas seis temporadas com Kiwoom Heroes da KBO e reduziu 0,304/0,364/0,403 com 386 RBIs em 953 jogos na carreira. (Foto de Yuichi Masuda/Getty Images)

O Los Angeles Dodgers supostamente assinou com o infielder Hyeseong Kim um contrato de três anos com US$ 12,5 milhões garantidos. de acordo com Fabián Ardaya do The Athletic. O contrato tem uma opção de dois anos para as temporadas de 2028 e 2029, o que pode permitir que o negócio valha até US$ 22 milhões.

As equipes da MLB conseguiram negociar um contrato com Kim depois que ele foi lançado em 5 de dezembro. As equipes tinham até as 17h (horário do leste dos EUA) de sexta-feira para chegar a um acordo.

Kim, de 25 anos, que jogou nas últimas seis temporadas com o Kiwoom Heroes da KBO, foi o primeiro jogador da Coreia do Sul e do Japão a ser convocado nesta entressafra e vem treinando em Los Angeles no mês passado.

Kim, um rebatedor canhoto, está saindo de uma temporada com os Heroes em que acertou 11 home runs, fez 75 corridas, roubou 30 bases e registrou uma média de rebatidas de 0,326. Foi sua quarta temporada consecutiva com rebatidas acima de 0,300 e sua sétima temporada consecutiva com pelo menos 20 bases roubadas.

Ao longo de sua carreira de oito temporadas, Kim atingiu 0,304/0,364/0,403 com 386 RBIs em 953 jogos. Seus 211 roubos de bola desde 2018 são os maiores de qualquer jogador KBO durante esse período.

Defensivamente, ele é três vezes vencedor do KBO Fielding Award. Ele ganhou o prêmio em 2021 como shortstop e em 2022 e 2023 como segunda base.

Depois que os Dodgers fizeram uma exibição em março contra um time de estrelas coreanas, o técnico Dave Roberts disse que Kim impressionou os olheiros do time.

“Nossos olheiros gostam do homem da segunda base: apenas a maneira como seu corpo se move. O taco tem um pouco de vida e defensivamente ele fez uma boa jogada.” Roberto disse. “Existem bons jogadores de beisebol em todo o mundo e esta é apenas mais uma oportunidade para vê-los e jogar contra nós”.

Com a contratação de Kim e a recontratação de Teoscar Hernandez, isso coloca os Dodgers no limite de 40 jogadores, o que significa que alguém precisará ser retirado. E com Mookie Betts no shortstop e Gavin Lux na segunda base, Kim desempenhará um papel utilitário.

Kim é o quinto jogador do Heroes a assinar com um time da MLB, depois de Kang Jung-ho (Pittsburgh Pirates), Park Byung-ho (Minnesota Twins), Ha-seong Kim (San Diego Padres) e Jung-hoo Lee (San Francisco). Gigantes).

Se Kim não tivesse assinado com um time da MLB, ele teria retornado aos Heroes e não poderia ser transferido antes de 1º de novembro de 2025.