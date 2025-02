Dolfini Wr Tyreek Hill ‘ama’ Miami, si scusa per i commenti

Miami Dolphins L’ampio ricevitore di Tyreek Hill vuole rimanere a Miami, nonostante i loro commenti “frustrati” alla fine della stagione regolare che hanno suggerito diversamente.

Hill, che ha parlato con i media locali dopo la perdita della stagione dei delfini ai Jets di New York, Hill ha detto che sarebbe stato il migliore per la sua carriera, ciò che è meglio in questa carriera “che sia qui o ovunque”. Hill in seguito ha spiegato durante il live streaming di videogiochi di questo mese che i suoi commenti sono arrivati ​​dal luogo di frustrazione, ma ha confermato venerdì allo show “Up & Adams Show” che desidera stare con i Delfini.

“Non voglio andare da nessuna parte. Amo (Miami), la mia famiglia lo adora “, ha detto Hill. “È una cosa meravigliosa, amico. Costruiamo davvero qualcosa di speciale a Miami. Dobbiamo giocare -off per i primi due anni. Certo, quest’anno è stato difficile. Se i ragazzi continuano ad acquistare ciò che l’allenatore sta costruendo e cultura che sta cercando di costruire, sarà una cosa sorprendente. “

Editori birichini

1 correlato

Hill si ritirò da questa partita alla 18a settimana non appena Miami non avrebbe fornito un letto di playoff. Hill ha giocato tutta la stagione con il suo infortunio al polso, che ha sofferto in un campo di addestramento che lui e il suo agente hanno disegnato Rosenhaus ha affermato che richiede un intervento chirurgico.

Eppure il ricevitore All-Pro ha offerto scuse al quarterback Tua Tagovaoa, che non ha giocato nel gioco di 18 settimane.

“Tua, è il mio ragazzo – lo sarà sempre, non importa cosa”, ha detto. “Sono sicuro che capisca la mia frustrazione, vogliamo tutti vincere … Non vedo l’ora di costruire la nostra relazione – e questa è la mia scusa pubblica per te, Tua. Ti amo, fratello.

Alla domanda se si è anche scusato con gli altri con i suoi compagni di squadra, ha confermato Hill, anche se ha detto che sapeva che le sue azioni erano fuori dal personaggio per lui.

“Sanno che non sono un tale tipo di giocatore”, ha detto Hill. “Molte persone possono dire” Oh, “Reek è una testa calda. Esatto, è vero.” Ma tutti i miei compagni di squadra lo sanno: vengo a lavorare ogni giorno, per la prima volta mi incontrerò in tempo e faccio quello che devo fare. “

Nel 2024, Hill si trasformò in uno dei peggiori periodi statistici della sua carriera e registrava 81 catture di 959 yard e sei sbarchi. I suoi 56,3 yard di ammissione per partita sono stati la sua media più bassa dalla stagione dei nuovi arrivati ​​nel 2016; Fu un forte calo di 119 catture consecutive, 1.700 iarde nel 2022 e 2023.

Tagovaoa, tuttavia, nel 2024 ha mancato sei partite con un’alta carriera, che ha contribuito alla mancanza di produzione di Hilla.

Dolfini e Hill hanno concordato il contratto ristrutturato dell’ultima offseason, che ha aggiunto più denaro garantito al suo accordo senza aggiungere anni. Ha ancora i restanti due anni con un’estensione di quattro anni, che ha firmato nel 2022, sebbene il suo stipendio non sia garantito dopo la stagione 2025.