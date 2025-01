Dolphins Four 1 Ex giocatore della NFL nello staff tecnico

Inizialmente questa stagione sembrava promettente per i Miami Dolphins dopo due trasferte consecutive ai playoff, ma invece sono incappati in un finale di 8-9 e non sono riusciti a qualificarsi per la postseason.

La terza commozione cerebrale diagnosticata a Tua Tagovailoa nella sua carriera nella NFL è stata ovviamente una grave battuta d’arresto per le loro speranze e i loro piani, e ora devono tornare al tavolo da disegno.

Ci sono state voci secondo cui l’allenatore Mike McDaniel potrebbe essere al centro dell’attenzione, ma invece la squadra ha recentemente licenziato il coordinatore delle squadre speciali Danny Crossman e l’allenatore / specialista del gioco di passaggio dei ricevitori larghi Wes Welker, un cinque volte Pro Bowler come giocatore, secondo Ari Meirov della 33a squadra.

IL #Delfini ha licenziato il coordinatore delle squadre speciali Danny Crossman e l’allenatore / specialista del gioco di passaggio dei ricevitori larghi Wes Welker. pic.twitter.com/mwW8aawnr5 — Ari Meirov (@MySportsUpdate) 10 gennaio 2025

Welker è noto ai fan come un wide receiver delle dinastiche squadre dei New England Patriots di Bill Belichick e Tom Brady, e durante il suo tempo con loro li ha aiutati a raggiungere due Super Bowls.

Ha giocato per Miami dal 2004 al 2006 prima dello scambio che lo ha mandato nel New England per fare squadra con il leggendario quarterback.

È stato allenatore dei ricevitori larghi di Miami dal 2022, e quel mandato è arrivato dopo tre anni come allenatore dei ricevitori larghi dei San Francisco 49ers e un ruolo di assistente allenatore per due anni con gli Houston Texans.

Il problema più grande che i Dolphins hanno in questo momento è il futuro del ricevitore Tyreek Hill, che dopo il finale di stagione ha fatto commenti che sembravano chiedere uno scambio, e ciò che accadrà con lui potrebbe dettare il resto della loro offseason.

PROSSIMO: Drew Rosenhaus parla del futuro di Tyreek Hill con i Dolphins