Domenica DeVonta Smith potrà stabilire un traguardo straordinario nei playoff della franchigia

I Philadelphia Eagles sono pronti per un grande incontro con i Los Angeles Rams questo fine settimana.

Una vittoria in questa partita consoliderebbe il posto degli Eagles nel campionato NFC, sperando di tornare al Super Bowl per la seconda volta in tre stagioni.

Questa squadra potrebbe aver vacillato nella postseason dell’anno scorso, ma il loro attacco sembra sparare a tutti i livelli.

Uno dei giocatori che dovrà farsi avanti in questa partita è DeVonta Smith, metà della dinamica coppia di wide receiver che gli Eagles hanno tra lui e AJ Brown.

Smith ha messo a tacere i suoi dubbiosi da quando è entrato nella lega ed è stato una forza da non sottovalutare quando ne è stata data l’opportunità.

Ha già dimostrato molta grinta e compostezza nella postseason e ha l’opportunità di fare la storia della squadra questo fine settimana.

Come ha sottolineato Dov Kleiman in X , Smith ha bisogno di sole sei yard in ricezione questa settimana per diventare il leader di tutti i tempi in ricezione degli Eagles nei playoff.

Protagonista: WR DeVonta Smith lo sarà #Aquile Leader DI TUTTI I TEMPI nelle yard in ricezione nei playoff con SOLO 6 yard in più questa settimana. Smith ha solo 26 anni 🤯 pic.twitter.com/hO4z849JhF — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 17 gennaio 2025

Kleiman ha osservato che Smith ha solo 26 anni e ha tutto il tempo per costruire su quel record nel corso della sua carriera.

Gli Eagles hanno avuto diversi ricevitori dominanti nel corso della loro esistenza, quindi Smith è già tra le società d’élite.

Smith potrebbe non essere il giocatore più grande o più forte in campo, ma compensa queste carenze con mani forti, eccellente corsa su percorso e buona intesa con Jalen Hurts.

Battere il record sarebbe un’impresa enorme per Smith da realizzare questo fine settimana, ma significherà meno se dovessero cadere in mano ai Rams.

Riuscirà questa squadra a restare al caldo e a tornare al campionato NFC?

