Donald Trump assina uma ordem executiva que proíbe atletas transgêneros de competir no esporte feminino

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que impedirá as pessoas designadas para homens de nascimento competindo em eventos esportivos femininos. O pedido foi assinado Em uma cerimônia da tarde Na quarta -feira.

De acordo com o ABC NewsA Casa Branca provavelmente esperará que os órgãos esportivos, como a NCAA, mudem suas regras para coincidir com a ordem executiva.

Se escolas e universidades não cumprirem a ordem, a Casa Branca declarou que as escolas poderiam perder fundos federais e enfrentar ações legais. A Ordem Executiva também deseja que mudanças radicais dentro do Comitê Olímpico Internacional mantenham a mesma competição de sexo em eventos de atletismo.

A Ordem Executiva também aconselhará as agências de esportes privadas a participar de uma reunião pessoalmente na Casa Branca a ouvir contas de atletas, de acordo com o documento. Isso ocorre depois que Trump também assinou uma ordem executiva na semana passada que procurou restringir a atenção afirmada por gênero para qualquer pessoa com menos de 19 anos.

Ao inaugurar o mês passado, Trump apresentou uma ordem que pediu ao governo federal que definisse os cidadãos dos Estados Unidos apenas por homens ou mulheres. Esses gêneros se refletiriam em documentos oficiais do governo, como passaportes.

De acordo com uma pesquisa da Associated PressMais da metade dos eleitores pesquisados ​​acreditava que havia muito apoio aos direitos dos transgêneros na sociedade.

Durante a campanha de Trump que levou às eleições, o homem de 78 anos prometeu acabar com a “loucura transgênero”, mas não ofereceu nenhum detalhe sobre como conseguiria.

Trump assinou a ordem executiva em meninas e mulheres nacionais no Dia do Esporte. A ordem será como o governo verá o Título IX, a lei conhecida por ajudar os atletas a obter a equidade de gênero e impedir o assédio sexual nos campi do ensino médio e da universidade.

Cada administração presidencial tem autoridade para interpretar o Título IX, pois considera conveniente. Em abril de 2024, o governo Biden decidiu que as estipulações do Título IX indicam que os direitos dos estudantes LGBTQ+ estão protegidos pela lei federal, bem como proteção às vítimas de agressão sexual no campus. Mais de meia dúzia de estados republicanos se opuseram à decisão do governo Biden no tribunal.