Donald Trump, Taylor Swift, Kendrick Lamar e Tom Brady: O Super Bowl 59 poderia quebrar o recorde de 2024 notas

NOVA ORLEANS – John Madden disse uma vez que a maior lacuna nos esportes era a diferença entre o vencedor e o perdedor do Super Bowl. E se ele comparou todos os ótimos shows de esportes nos Estados Unidos, a maior lacuna é a da supremacia do Super Bowl e qualquer outra coisa com a audácia de tratar e se aproximar.

Sting o chamou de “americano em seu maior kitsch”. Paul McCartney comentou uma vez: “Não há nada maior que seja solicitado a agir no Super Bowl”. O lendário executivo de anúncios de Nova York Jerry Della Femina, a inspiração para o drama televisivo alfa-chauvinista “Mad Men”, chamou-o de “dia do julgamento”, add “(p) Os olíticos têm o dia das eleições e Hollywood que tem o Oscar.

Agora? Os 10 melhores shows da história e 19 dos 20 melhores são todos os Super Bowls. E o bolo no céu da NFL ter esperança É que o domingo pode quebrar o recorde de todos os tempos no ano passado de 123,4 milhões de espectadores médios. Mas isso pode exigir um exagero sério e talvez até um pouco de sorte, com o Super Bowl no ano passado quebrando o recorde da temporada anterior por incríveis 7,4 %.

Esse número foi parcialmente ajudado por transmissões simultâneas em plataformas de transmissão, mas o maior impulso foi que o jogo entre os chefes de Kansas City e os 49ers de São Francisco estava em tempo extra, dando às transmissões do Super Bowl um período adicional para atrair um público maior. Dito isto, uma fonte da liga disse ao Yahoo Sports nesta semana que, embora a NFL tenha sido conservadora sobre a projeção do tamanho possível da platéia do domingo (em parte devido ao inesperado aumento surpresa da última temporada na platéia), existe Uma corrente subterrânea da decisão da Fox de aumentar o Super Bowl em 4K em seu canal de transmissão gratuito (mas compatível com o AD) Tubi, que possui mais de 97 milhões de usuários ativos mensais.

“Se houver um novo registro (público), (Tubi) provavelmente terá muito a ver com isso”, disse a fonte. “Acho que existem algumas pessoas (no escritório da liga) que estão ansiosas para ver como isso está indo e o que pode ser retirado. Eu imagino que também há alguma expectativa na Fox.

A fonte acrescentou que os executivos da NBC observarão de perto e “com a esperança de um número de público -alvo de monstros”, pois possui a transmissão principal do Super Bowl no próximo ano e marcará as taxas de publicidade com o impulso disso.

“Por aí, isso será interessante quando se trata de qualificações por várias razões”, disse a fonte da liga, e acrescentou que a opinião da liga de que seus direitos de mídia estão “subvalorizados”. subir mais uma vez.

Com isso em mente, será interessante ver como o LIX do Super Bowl finalmente atrai pessoas além do jogo de futebol. Já está claro que o programa não terá escassez de curiosidades de interseção e talvez alguns confrontos. Entre eles …

A assistência de Donald Trump

A decisão de Trump de se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos na história a participar de um Super Bowl gerou manchetes a partir do momento em que foi anunciado no início desta semana. Desde que trocou alguns golpes com Trump durante sua última administração, o escritório da liga e os proprietários de equipes tentaram equilibrar as posições de conscientização e justiça social, impedindo -o de se aposentar ao pântano político que se incorporou à liga em controvérsias sobre os protestos do Hino Nacional. Curiosamente, o comissário da NFL, Roger Goodell, disse na segunda-feira que a liga continuaria fazendo esforços de diversidade quando se trata de suas práticas de contratação, uma mensagem que vai contra a postura anti-dei que Trump tomou desde que voltou à Casa Branca.

Mas depois que Goodell fez essa afirmação, a liga passou inesperadamente para mudar uma de suas mensagens finais da zona, do “racismo” para “escolher o amor”, depois que a assistência de Trump para o jogo foi anunciada. Essa mudança levantou algumas sobrancelhas, apesar da explicação da liga que eu queria seguir uma mensagem mais “edificante”, em vez da mensagem “Racismo final” que estava em uma das áreas finais do Super Bowl desde 2021. Pelo menos , o mínimo, a alteração atraiu mais atenção em como a liga lidará com um Trump Care Center, que trará para o jogo no domingo. Neste momento, ninguém tem certeza de como a assistência de Trump será vista ou qual papel poderia desempenhar nos momentos antes do jogo ou após o jogo. E isso é algo que adicionará intrigas à transmissão do jogo.

Taylor Swift Assistência

A outra face da assistência de Trump ao jogo será a presença de Swift, pois espera -se que mais uma vez incentivasse a ala fechada dos chefes de Travis Kelce de um Skybox do Super Bowl. Esse relacionamento ainda tem suas próprias apostas em vários livros esportivos, incluindo se haverá um beijo após a tigela ou até uma proposta de casamento. Isso atrairá muitos fãs rápidos mais uma vez, renovando o aborrecimento dos fãs que preferem ver futebol e não ouvi -lo. De qualquer forma, fará parte do domingo, juntamente com o desconforto de Swift, tendo apoiado o colega de Trump nas eleições, Kamala Harris. Certamente não haverá falta de tiros da câmara Swift e Trump na transmissão.

Kendrick Lamar vai agir “Não é como nós?”

O rapper da Califórnia que domina os gráficos está no apogeu de sua popularidade e sua seleção, já que o artista de tempo parcial criou um imenso zumbido em todo o jogo. Mas ele também trouxe a questão intrigante de se ele tocará sua música de sucesso “Not Like Us”, que derrotou Drake em uma disputa de rap, causou uma demanda por difamação do artista e foi adotada por alguns políticos democráticos nas manifestações levando às eleições presidenciais. Mencionamos que Trump participará dessa apresentação? Como é, ninguém sabe se a música aparecerá ou não durante o programa de tempo parcial de Lamar, muito menos como a maioria das letras lidará, o que não sobreviveria a uma transmissão sem ser silenciado em algum momento. Ele perguntou esta semana se estava se preparando para tocar a música, Lamar navegou pela pergunta. Novamente, esse é o tipo de coisa que atrai um público que vê.

Tom Brady, um potencial Chiefs Tres-Toat, conspirações oficiais, fãs de Wild Eagles e muito mais …

Por último, mas não menos importante, existem dezenas de outras histórias que serão enfiadas durante a transmissão de domingo. A cidade de Nova Orleans ainda está chegando a um acordo com o Ataque terrorista durante os playoffs de futebol americanocom vítimas que provavelmente são homenageadas de alguma forma durante o jogo de domingo. Provavelmente, isso acontecerá durante a transmissão ou antes do hino nacional, uma transmissão que, para que não esqueçamos, será a primeira aparição do Super Bowl de Tom Brady para a Fox.

Novamente, a classificação Q desses nomes: Trump, Swift, Kendrick Lamar, Tom Brady, todos no mesmo prédio em uma noite. Isso é … muito. Não tenho certeza se posso obter mais informações sobre a polícia, o serviço secreto e a segurança privada em um só lugar. Sem mencionar que quem está assistindo o iate dos US $ 360 milhões por Jacksonville Jaguars, Shad Khan, que se tornou uma atração nesta semana. De qualquer forma, o Superdome deve ser tão seguro quanto em qualquer lugar do planeta e, ao mesmo tempo, organizar mais de 74.000 fãs, duas franquias de futebol e centenas de membros da mídia.

Em algum momento, chegamos ao próprio jogo real, que não tem escassez de exagero, em parte a favor de uma equipe principal que busca uma terceira vitória consecutiva no Super Bowl, mas também enfrenta a maioria dos fãs gerais da NFL que o Kansas City se tornou em vilões de futebol devido a esse sucesso. Aplicar conspirações à NFL oficiando que uma parte da conferência de imprensa do comissário Roger Goodell na segunda -feira foi ingerida, o tema se tornou uma veia popular de perguntas para os jogadores dos chefes. Isso é um pouco amortecido por uma base de fãs dos Eagles que estão sedentos de vingança depois que a Filadélfia perdeu o mesmo confronto no confronto do Super Bowl apenas dois anos atrás.

Se tudo isso não for suficiente para atrair outro público recorde na transmissão, Mays não fará nada. É um programa que visa entreter até 125 milhões de espectadores, tanto no campo quanto no exterior. E nesse sentido, o Super Bowl de domingo deve vir e vir com mais vencedores do que perdedores, independentemente da pontuação final.