Donovan Mitchell coloca Kristaps Porzingis em um pôster com uma das oversões do ano no Cavs-Celtics

O guarda do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell

Um confronto das duas melhores equipes do Oriente apresentou uma das oversões do ano na terça -feira à noite.

Isso foi uma má notícia para Kristaps Porziņģis. Donovan Mitchell colocou Porziņģis em um pôster com um golpe de força no início de 7-2 na terça-feira para iluminar a multidão local de Cleveland em um confronto contra o Boston Celtics.

Com o jogo empatado em 4-4 no primeiro trimestre, Mitchell liderou a ofensiva dos Cavaliers no meio do tribunal após uma insuficiência de Jayson Tatum. Ele dirigiu as férias de Tatum e Jrue no topo da linha de 3 pontos e foi para a cesta.

Porziņģ tentou impedir Mitchell do lado da ajuda, mas foi em vão. Quando Porziņģ está pulando na cesta para bloquear o tiro de Mitchell, Mitchell jogou a bola de volta com a mão direita e bateu nela em Porziņģis e pela rede.

Mitchell está em 6 pés 3 polegadas, quase um pé mais curto que porziņģis. Mas o tamanho não importou na noite de terça -feira com Mitchell determinado a marcar uma cesta.