Dopo che la dinastia dei maestri è stata fatta, ecco perché la dinastia Eagles è appena iniziata

Ralph Vacchiano Giornalista NFL

Il resto della NFL spera che la dinastia dei manager di Kansas City si sia concluso domenica sera che il Super Bowl Lix di Philadelphia Eagles Victory ha aperto la finestra del campionato per tutti gli altri.

Ma forse tutti avrebbero dovuto essere più cauti su ciò che volevano, perché anche se una dinastia è davvero finita.

La dinast con Eagles potrebbe arrivare dopo.

Non è così di vasta portata dato il nucleo di questa squadra di Eagles nel Super Bowl due volte negli ultimi tre anni ed è stato 10-1 in una fase durante la stagione. L’elenco, che è stato costruito dal CEO Howie Rosema così magistralmente, non è stato costruito a causa del successo a breve termine. Lo ha costruito per resistere.

Quasi tutti i loro giocatori importanti sono giovani. La chiave è bloccata in contratti a lungo termine.

In altre parole, è improbabile che le aquile scompaiano presto in qualsiasi momento.

Ci sono sicuramente cattive notizie per il resto della NFC che la squadra con difesa della NFL # 1 e no.

Perché è davvero quello. I loro altri rappresentanti liberi più importanti sono la guardia Mekhi Becton, il cornerback Avonte Maddox e la battaglia in carica Milton Williams. È anche probabile che perdano la fine della difesa di Brandon Graham quando fa un’autorità pensionistica. Tutti possono essere giocatori preziosi, ma nessuno di loro è prezioso. E solo Graham era tenuto una volta una volta parte del nucleo delle Aquile.

L’attuale core non va da nessuna parte. Roseman è stato rinchiuso nelle ultime due tracce di grandi soldi. Firmò la corsia di destra nel 2026; Il difensore Jalen Hurts, ha lasciato le racchette di battaglia Jordan, la guardia Landon Dickerson e il destinatario Devon Smith entro il 2028; E ho ricevuto AJ Brown fino al 2029 e anche il Saqo Barkley in corsa è bloccato fino al 2026.

Ciò non significa che non abbiano un lavoro da fare per assicurarsi che rimangano. Quando Kellen Moore viene ufficialmente nominato il nuovo allenatore di New Orleans, il capo allenatore di Eagles Nick Sirianni – che probabilmente avrà un grande contratto nei prossimi mesi – sta cercando il suo quarto coordinatore offensivo negli ultimi quattro anni. E quando Graham, Sweat e forse Williams se ne sono andati, devono ri -sedere la linea di difesa. E possono avere solo circa $ 18 milioni in tetto a pagamento per farlo.

Ma la bellezza del lavoro di Roseman è che è già due passi avanti. Nolan Smith si è davvero alzato e nei playoff e potrebbe essere un grande fattore sul fronte difensivo nella stagione successiva. Lo stesso si può dire della caccia al rookie Jally. E non dimenticare, Roseman ha usato $ 51 milioni a Edge Rusher Bryce Huff all’ultima offseason. Huff ha subito una terrificante prima stagione ferita attraverso Filadelfia, ma Roseman ha chiesto “fede nel giocatore”.

A causa dell’esperienza di GM, merita il beneficio del sospetto.

E anche se non funziona, c’è così tanto amorevole nel futuro della squadra costruita. Soprattutto, per la sua longevità, è costruito attorno ai giovani. Il secondario è stato ricostruito COOPER DEJEAN e Quinyon Mitchell e Safety Reed Blankenship – tutti e 25. Lo stesso vale per il cuore di Smith, Hunt e difensori che difendono la linea di difesa in Jordan Davis e Jale Carter.

Hurts, Devon Smith e Dickerson hanno tutti 27 anni. Brown, Rackets e Barkley sono tutti 28.

Ma ha fatto parte del mago di Roseman nell’ultimo decennio. Costruisce una squadra per i giovani, li blocca e si assicura che stiano arrivando dietro un’abilità più giovane. Quindi, quando un angolo veterano, come Darius Slay, 34 si avvicina alla fine, due bambini sono pronti dietro di lui. Proprio come il centro Jason Kelce si è ritirato, la Cam Jurgens di 25 anni è entrata.

Il 2024-25 Kotkat è una grande squadra di tutto con SB Lix Win?

E il sistema funziona. Guarda cosa ha fatto Roseman per ricostruire Eagles dopo il loro primo campionato del Super Bowl nel 2017. Solo quattro giocatori sono rimasti nella squadra: Johnson, Graham, il calciatore Jake Elliott e il lungo snapper Rick Lovato. Ha girato l’intero elenco al volo, e solo cinque anni dopo erano tornati al Super Bowl con un nuovo difensore in franchising e un nuovo allenatore.

È il tipo di cose che i New England Patriots hanno realizzato in prolungati anni della dinastia. Potrebbero aver avuto lo standard del capo allenatore Bill Belichick e del difensore Tom Brady, ma stavano costantemente cambiando le canzoni che li circondavano.

Kotk potrebbe non avere una banda di Belichick-Brady o addirittura Andy Reid-Patrick Mahomes, ma non devono anche fare una vasta riforma fuori stagione. Ogni campionato – difensore, la difesa più alta, giocatori dominanti in Wells, giocatori di abilità dinamiche – è già qui.

E probabilmente sono per un po ‘, mettendo le aquile in un soggiorno prolungato tra i veri concorrenti del Super Bowl. Sì, devono vincere un paio di altri anni nei prossimi anni in modo che possano davvero essere considerati la dinastia NFL.

Ma sono costruiti per farlo. Sono costruiti per durare. Sono costruiti attorno al nucleo di giocatori incredibilmente talentuosi che non vanno almeno da nessuna parte per la prossima stagione.

Quindi sfortunatamente, per il resto della NFL, il Super Bowl Lix potrebbe essere stato la fine di una dinastia, ma un altro inizio. Queste aquile non sembrano un campionato. Probabilmente non andranno in silenzio.

Ralph Vacchiano è un giornalista della Fox Sports NFL. Ha trascorso i sei anni precedenti coprendo giganti e docce SNY TV a New York, e prima di quello per 16 anni su Giants e New York Daily News della NFL. Seguila su Twitter @RalphVacchiano.