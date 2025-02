Dopo lo storditore: “regalo per il calcio”

Descritto da Carlo Ancelotti Luka Modric Come “regalo per il calcio” dopo che un centrocampista, 39 anni, ha segnato un goal spettacolare in domenica 2-0 su Girona nel Real Madrid.

Modric ha aperto il punteggio a 41 minuti su Bernabéu, prima Vinícius junior Si unì alla fine del secondo, quando Madrid tenne il ritmo con il Barcellona in cima al tavolo di Laliga.

Croato International non è più un antipasto regolare per Madrid, perché in questa stagione ha eseguito solo nove partenze di campionato e altre 15 esibizioni di riserva, ma rimane una figura importante nello spogliatoio.

“Modric è un regalo per il calcio”, ha detto Ancelotti alla sua conferenza stampa dopo la partita. “Dovrebbe continuare a camminare per tutto il tempo che vuole. Professionalità. “

Domenica Luka Modric ha segnato un goal straordinario sul Real Madrid Nad Girona. Getty

Modric – il cui contratto è applicare questa estate – è il giocatore più anziano che abbia mai introdotto per il Real Madrid, e a settembre di quest’anno avrà 40 anni a settembre.

Ancelotti lo ha paragonato al suo leggendario giocatore ad AC Milan, Paolo Maldini, che ha vinto la Champions League del 2007 all’età di 38 anni, prima di partire due anni dopo.

“Ho un esempio di un altro giocatore, Maldini, puoi confrontarli”, ha detto Ancelotti. “Sono modelli fantastici. Non vi è alcuna coincidenza che abbiano raggiunto 40. I geni sono un fattore, ma soprattutto professionalità, gravità, atteggiamento.”

“Non so se è uno dei miei (obiettivi) più sorprendenti, ma è stato bello”, ha detto Modric Real Madrid TV. “C’è sempre un punteggio speciale su Bernabéu … Recenti giochi mostrano che siamo in tempo utile. Dobbiamo continuare. Penso che possiamo ancora crescere come una squadra.”

Mercoledì Madrid suona il Real Sociedad nelle sue semifinali la prima fase della Copa del Rey prima di visitare il Real Betis a Lalize e poi suona l’Atlético Madrid nella prima fase del loro scontro della Champions League.

Ancelotti ha detto il difensore David elogia Era in rivalità, iniziando questa partita dopo aver giocato 70 minuti contro Girona, nel suo primo inizio in più di un anno.