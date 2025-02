Dortmund vuole prendere in prestito il Chelsea Star con la clausola di acquisto

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Rifiuta di essere Dortmund?





Il Borussia Dortmund ha proposto di firmare Chelsea -Midfielder Carney Chime in prestito con un’opzione per acquistare in estate, secondo Patrick Berger .



L’inglese è un non beneficiario sotto il manager Enzo MarescaEd è libero di lasciare il club prima della scadenza di trasferimento lunedì sera.

Dortmund ha ora fatto la proposta di firmarlo in prestito. Sono disposti a includere una clausola di acquisto del valore di € 30 milioni prima dell’estate.

Chukwuemeka ha già dato il via libera per la mossa, ma la decisione finale si basa sul Chelsea, che è una clausola di acquisto più elevata in base ai costi della stampa di acquisto.

I Blues lo apprezzano nella regione di € 40 milioni. A nostro avviso, Dortmund potrebbe eventualmente convincerli ad accettare un’opzione back-back di 35 milioni di euro.

Oltre a Chukwuemeka, anche i blu dovrebbero prestarli Ben Chilwell. Un accordo è già con Crystal Palace.

Chilwell prenderà la decisione finale. È stato in grado di aggiungere alle Aquile questo inverno o rimanere con il Blues prima di una produzione estiva permanente.