Double Defending Indycar Master Alex Palo Next Challenge: Conquistaring Soval

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Il campione della serie IndyCar a doppia difesa Alex Palou proviene dal suo terzo campionato in quattro anni quando si trasferisce al 2025. È il suo quinto anno con Chip Ganassi Racing, che sarebbe stata una sorpresa alcuni anni fa quando aveva firmato per unirsi alla McLaren, risvegliando la battaglia legale che continua ancora oggi ed è stato in ritardo di incendio elogiando molti dei suoi avvocati sui suoi Trofeo del campionato nel suo discorso di accettazione.

Palou si è seduto con Fox Sports all’Indianapolis Motor Speedway dopo la scorsa stagione per parlare di vincere il 2024 e passare al 2025, dove spera che alla fine vincerà la prima vittoria in Oval.

Come posso descrivere il campionato 2024? Rispetto ad altri, non così tante vittorie, ma un gruppo di 5 anni?

È stato diverso. Ogni stagione è diversa. Direi che siamo stati molto fortunati nel 2023 con così tante vincite, molto coerenti, molti podie premio. Questo è stato un po ‘più impegnativo. Abbiamo due vittorie che sono difficili da ottenere. Oggi è molto difficile vincere a IndyCar, quindi è stato ancora bello (vittoria). Ma era un po ‘più di coerenza. Direi che abbiamo ottenuto un gruppo di primi 5 anni, un piccolo dramma qua e là con Iowa, dove siamo caduti e Detroit dove non abbiamo potuto fare molti punti. È stato un anno perfetto (nel 2024). Direi che questo è il mio preferito finora. Mia figlia è nata nel dicembre 2023. Quindi era la prima volta che potevo, diciamo solo, sperimentare in competizione con lui e riprenderlo con così tante cose che abbiamo davvero avuto, è stato fantastico.

Tuttavia, nessuno riceverà 10 premi per buona fortuna, come hai fatto nel 2023. Sai e gareggiare nel 2024 o meglio o peggio del 2023?

Penso che sia difficile. Direi alcune delle gare, massimizziamo le nostre prestazioni quest’anno, quando l’anno scorso avrebbe potuto sentirsi come se avessimo più potenziale. Ma quest’anno ci sono state anche alcune competizioni, che non sembravano essere giuste che sia all’ingresso o al modo di guidare. La concorrenza è difficile. Hai un anno magico. Abbiamo ottenuto un vantaggio (nel 2023). Quindi sono felice che senza un anno folle e magico possiamo anche vincere il campionato.

Alcune persone direbbero, ok, tre titoli. Cos’altro devi fare? Ma immagino che la vittoria ovale sia la prima nella lista e vincere qui a Indianapolis è probabilmente il doppio dell’elenco numero 1. Ovviamente tornerai comunque. Ma dà più intensità per tornare e difendere?

Sì, sicuramente. È stato folle che non abbiamo ancora vinto ovale. È difficile vincere competizioni, come ho detto, ma siamo stati vicini. Siamo stati uno, il secondo, il secondo, il terzo, abbiamo bussato alla porta in momenti diversi, specialmente in questa posizione all’IMS, è così difficile da vincere in 200 round, 500 miglia, da cinque a uno-sei -Il Stop. Può succedere molto e tutto deve cadere sulla tua strada durante quel mese, ma soprattutto quel giorno cercando di vincerlo. Stiamo cercando di lavorare di più quest’anno con la squadra, cerchiamo di ottenere la prima vittoria ovale e speriamo che possa essere qui.

Incontra Alex Palou e benvenuto alla competizione più veloce della Terra

C’è sempre discussione: dovrebbero esserci più contratti di uova? Le uova dovrebbero essere inferiori? Vuoi più celle di uova o sei così bravo nei corsi stradali, ti piace, mantienilo così com’è?

Penso che dipenda. Se aggiungi alcuni brani ovali diversi. Sono per questo. So che sto lottando un po ‘più di altri posti, ma in tempo, un giorno lo faccio bene, e un giorno speriamo di iniziare a vincere anche con Oval. Non sono un grande fan per i doubleheaders. Penso che sia molto lavoro per tutti – per i conducenti, i meccanici, in particolare l’equipaggio, lavorano così duramente. E anche per i fan, è come se vedessero la stessa cosa ovunque. Ma penso che passeremo un po ‘dalla doppia estremità. Penso che ne abbiamo uno in Iowa, che è proprio come un evento in cui abbiamo doppi competizioni. Ma sono entusiasta delle nuove competizioni. Se aggiungiamo competizioni, ne sono contento. Mi piace competere. Quindi, ovunque andiamo, sono felice.

Devi aver avuto un dramma in pista, e alcune persone si piegerebbero e non riescono a competere a un livello così alto con esso. Qual è il tuo allevamento o la tua esperienza che pensi ti permetta di mettere ciò che succede dalla pista nella tua mente e fare così bene in pista?

Abbiamo sicuramente avuto molto dramma in pista, più di quanto avremmo desiderato. Ma la cosa buona è che è un po ‘prima. Quindi il 2022 era davvero difficile. Direi che fino al 2023 era molto. Alla fine, il mio compito è solo quello di competere, cercando di andare duro, cercando di essere il migliore ogni giorno che metto su un abito e un casco – ed è molto facile rispetto ad altre cose che potresti essere nella vita. Quindi, sì, c’era molto dramma. C’erano pressione e cattivi media che ho letto da solo. Non è che sia colpa di qualcun altro. Ma sì, è quello che è. Vivo ancora il mio sogno. Ho ancora gareggiato in IndyCar. Ho ancora combattuto per competizioni e campionati. Quindi non potevo lamentarmi. Quindi forse è per questo che è stato facile focalizzare.

È diverso per tre auto nel 2025 anziché cinque, come avevi fatto nel 2024 al Ganass di IndyCar Stable?

Quando sono venuto per la prima volta nella squadra CGR, avevamo già quattro anni. In realtà non cambia molto. Secondo me, non cambia con il CGR dell’organizzazione perché sono in grado di utilizzare otto auto. Quindi correre cinque non ha creato un dramma. La corsa tre non peggiorerà improvvisamente le cose. Se qualcosa, penso che probabilmente ti aiuterà a concentrarti un po ‘di più. Ma come ho detto, siamo stati in grado di usare otto auto. Quindi non sarà un grande gruppo come “Oh, ora abbiamo abbastanza meccanici”. No, avevamo molto. Avevamo anche molta tecnologia. Quindi sono entusiasta del futuro. Sono entusiasta di cercare di massimizzare ciò che abbiamo in tre auto. Ma direi una buona cosa, il vantaggio di ottenere cinque auto era ottenere cinque informazioni diverse. Anche se abbiamo due in meno al giorno d’oggi. Quindi comunque lo stesso di tutte le altre squadre.

Bob Pockrass copre NASCAR e IndyCar per Fox Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.