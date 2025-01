Double Whammy para Karun Nair: Após rejeitar o troféu de campeão, o craque sofreu derrota na final de Vijay Hazare

Horas depois de deixar a equipe da Índia para o Troféu dos Campeões, a corrida dos sonhos do capitão do Vidarbha, Karun Nair, no Troféu Vijay Hazare chegou ao fim depois de marcar 27 corridas na final contra o Karnataka. Nair, que marcou 752 corridas em sete partidas antes da final, foi derrotado pelas excelentes rebatidas de Prasidh Krishna. Nair foi arremessado até o fim enquanto a bola permanecia baixa e voltava bruscamente, fazendo os tocos chacoalharem.

A expulsão de Nair fez com que Vidarbha caísse para 88/2 e eles perseguiram 349 contra Karnataka na final.

Anteriormente, Ravichandran Smaran atingiu um século para levar Karnataka a 348/6 em 50 saldos.

Krishnan Shrijith e Abhinav Manohar também marcaram meio século para ajudar Karnataka a obter uma pontuação alta.

Enquanto isso, a omissão de Nair da equipe do Troféu dos Campeões levanta questões sobre a importância de marcar grandes gols no críquete nacional.

O chefe do comitê de seleção do BCCI, Ajit Agarkar, admitiu que era realmente difícil incluir Karun no time de 15 membros na situação atual.

“Sim, é difícil. São performances verdadeiramente únicas. Quero dizer, alguém que tem pontuações médias – acima de 700, 750+. Conversamos (sobre Karuna)”, disse Agarkar em uma reunião de imprensa para anunciar a seleção indiana aqui no sábado.

“Mas neste momento é muito difícil encontrar uma vaga nesta equipe. Quer dizer, olhe os caras selecionados. Todos têm uma média bem acima dos 40 anos.

“Infelizmente é impossível caber em todos. É uma equipe de 15 pessoas. Mas essas performances (como Karun) são definitivamente atraentes”, acrescentou.

Qual é exatamente a combinação de equipe de que Agarkar estava falando? No críquete doméstico, Karun rebate na 3ª posição, na melhor das hipóteses, e às vezes rebate na 4ª ou 5ª posição, dependendo das condições.

No entanto, essas vagas na seleção indiana são ocupadas por Virat Kohli, um titã em jogos de um dia, Shreyas Iyer, que tem média de perto de 50 em ODIs, e KL Rahul, um batedor comprovadamente flexível com pontuações acima de 50 que também mantém postigos, ou Rishabh Pant, um batedor canhoto explosivo e batedor titular.

