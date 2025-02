Doucouré Records 4 di Everton. L’obiettivo più veloce nella storia della Premier League

Abdoulaye Doucouré ha aperto il punteggio dopo soli 10 secondi nel Goodison Park. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Centrocampista Everton Abdoulaye Doucouré Secondo le statistiche della Opta League, il gol più veloce in Premier League è decollato dopo soli 10,18 secondi di sabato.

Doucouré corse direttamente alla lunga volontà del portiere Jordan Pickford E ha portato la palla al suo passo prima di sparare in basso nell’angolo lontano per dare un vantaggio a Everton contro Leicester City a Goodison Park.

Secondo Opta, è stato il più antico Everton mai segnato in Premier League, il quarto gol più veloce nella storia della competizione e la squadra di casa più veloce.

Everton ha continuato a vincere 4-0 contro Leicester, l’ultimo di una serie di buoni risultati, perché David Moyes è tornato al club come manager.

Il record è detenuto dall’ex attaccante Southampton Shane Long, che ha segnato nella stagione 2018-19 dopo 7,69 secondi contro Watford.

Philip Billing Ha segnato dopo 9.11 secondi per Bournemouth nell’Arsenal nel 2022-23, mentre Ledley King ha contato in 9,82 secondi per il Tottenham Hotspur a Bradford City nel 2000-01.