Dove il Deebo Samuel di 49ers suona il prossimo? I primi 5 negozi si adattano

Eric Williams Giornalista NFL

I San Francisco 49ers hanno nuovamente reso il ricevitore di stelle Deebo Samuel attraverso il negozio.

Il CEO John Lynch ha testato l’ex acqua di vendita al dettaglio di All-Pro poco prima del 2024 Schizzi naturali, ma è alla ricerca di una nuova opportunità per arrivare al Super Bowl e ottenere il valore che desideravano, 49er hanno riservato l’accordo.

Ora che Niners ha annunciato che Samuel e i suoi rappresentanti hanno il permesso di trovare uno scambio, il “retro largo del retro” per aver giocato nella baia.

Samuel ha un anno rimanente a un negozio di $ 71,55 milioni, che dovrebbe pagargli $ 17,55 milioni per un risarcimento totale per la prossima stagione. La riorganizzazione di San Francisco dell’accordo Samuel lo scorso settembre, quindi se avesse fluttuato prima del 1 ° giugno, 49er avrebbero preso un colpo di denaro morto di $ 31,55 milioni sul tetto salariale della squadra.

Samuel è progettato per $ 15,4 milioni sul bonus delle opzioni il 22 marzo, quindi i 49er accetteranno il negozio prima. San Francisco potrebbe anche risparmiare sul tetto salariale della squadra rilasciando Samuel’s Post il 1 ° giugno dopo l’inizio del nuovo anno il 12 marzo e prima che il bonus dell’opzione fosse in ritardo, il limite ha raggiunto $ 10,75 milioni nei prossimi due anni.

Samuel doveva essere consumato quando San Francisco firmò Brandon Aiiyuk come destinatario di $ 120 milioni nel negozio n. 1 da 120 milioni di dollari. Aiyuk ha subito un infortunio al ginocchio ACL fino alla fine della stagione, che ha richiesto un intervento chirurgico durante la settimana 7 e lavora attraverso la riabilitazione.

San Francisco ha anche firmato Jauan Jennings per un commercio di due anni e $ 15,4 milioni a Jaua n. 3 e ha selezionato Ricky Pearshall nel primo turno dello scorso anno. Samuel, 29 anni, ha registrato un calo della produzione la scorsa stagione, un totale di soli 51 ricevimenti per 670 ricevendo cantieri navali e tre punti in 15 partite giocate.

Sono stati il ​​peggior numero del veterano dei sei anni durante la stagione. Quando 49er e Samuel sono pronti a condividere modi, ecco cinque squadre più sensibili come partner commerciale.

Pete Carroll sta cercando giocatori esperti mentre cerca di ricostruire rapidamente il deserto. Samuel, i suoi swag e la sua capacità di perdere i difensori nello spazio, si adatterebbero alla cultura di Carroll. Il nuovo coordinatore offensivo Chip Kelly troverebbe modi innovativi di utilizzare Samuel come ricevitore e corridore.

I Raiders hanno bisogno di aiuto con il crimine, indipendentemente da chi finisce per giocare al quarterback per la prossima stagione, e quando Davante Adams non è più nella lista, Samuel avrebbe fornito un aggiornamento nella stanza del ricevitore Silver and Black.

L’allenatore dei texani Demeco Ryans ha agito come coordinatore della difesa di San Francisco, mentre Samuel era al suo meglio, quindi c’è una relazione. Il nuovo coordinatore offensivo Nick Caley è stato coordinatore del gioco a Los Angeles Rams, che ha incontrato Samuel due volte l’anno e potrebbe usarlo allo stesso modo di Puka Nacu sul suo crimine.

Stefon Diggs arriverà in un ufficio gratuito a marzo e sarà rinnovato dall’intervento del ginocchio ACL di fine stagione. Tank Dell si sta anche riprendendo da un spaventoso infortunio al ginocchio a dicembre. Samuel offre un quarterback con un giocatore che conosce CJ Stroud e può colpire il paese.

Limitato offensivamente, gli Steelers potrebbero usare un altro giocatore in un crimine. L’abilità di Samuel come corridore è adatta a Pittsburgh se intendono andare con Justin Fields come giocatore iniziale. Gli Steelers hanno già discusso con San Francisco su Samuel e Aiiuk all’ultima offseason, quindi torna alla stessa pagina.

Gli Steelers hanno bisogno di un complemento del corpo a George Pickens e alla sua capacità di allungare il campo. Assicurare Samuel Pittsburgh significherebbe anche giocare per i suoi altri servizi come Baltimore Raves e Cincinnati Bengals, potenzialmente interessate alle squadre AFC North.

L’allenatore dei Dolfini Mike McDaniel ha agito come assistente offensivo nelle prime tre stagioni di San Francisco della carriera di Deebo e prima sa come metterlo in situazioni a prezzi accessibili nel suo crimine dinamico. Samuel allena anche lo stesso allenatore privato nel sud della Florida di Tyrek Hill e Jaylen Waddle.

Miami potrebbe usare un altro cutter per facilitare il lavoro di tagging. E mentre il Dolphin Cork State prende alcune gamme finali, Samuel avrebbe aggiunto una dimensione diversa a un crimine che ha fatto un forte passo indietro la scorsa stagione quando i Delfini hanno perso completamente la stagione.

Jayden Daniels è stato sensazionale durante la sua stagione di inizio, ma i comandanti possono usare un altro taglierina per facilitare il loro lavoro. I comandanti GM Adam Peters era in prima linea di San Francisco quando Samuel è stato selezionato nel secondo turno della bozza del 2019, quindi ha stretto familiarità con i talenti del prodotto della Carolina del Sud.

Il coordinatore offensivo di Washington Kliff Kingsbury ha anche incontrato Samuel due volte l’anno come capo allenatore degli Arizona Cardinals, mentre il coordinatore del gioco Anthony Lynn avrebbe saputo usare le abilità uniche di Samuel che è stata collocata nel suo gioco di corsa come allenatore di schiere per San Francisco. Washington è anche nel soffitto salariale della NFL # 3, con $ 78 milioni previsti.

Eric D. Williams ha riferito dalla NFL da oltre un decennio e copre Los Angeles Rams per Sports Illustrated, Los Angeles per ESPN e Seattle Seahawks Tacoma News Tribune. Seguila su Twitter @eric_d_williams .

