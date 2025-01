Draft da NFL de 2025: Cam Ward continua sendo o favorito para ser o número 1 dos Titãs, mas as chances de Travis Hunter foram bastante reduzidas

Será que o Tennessee Titans escolherá um quarterback com a primeira escolha geral no Draft de 2025 da NFL?

Miami QB Cam Ward continua sendo o favorito para ser selecionado pelos Titãs que ApostaMGMmas está muito mais perto do que antes. Na tarde de quarta-feira, Ward tinha -115 para ser a escolha número 1 depois de ser finalista do Heisman em 2024.

Ward terminou em quarto lugar na votação, atrás de Travis Hunter, do Colorado, Ashton Jeanty, de Boise State, e Dillon Gabriel, do Oregon, enquanto arremessava 39 touchdowns e mais de 4.300 jardas em sua única temporada com os Hurricanes.

Hunter é agora o segundo favorito para ser a escolha número 1 e suas chances caíram muito recentemente. Na manhã de terça-feira, Hunter tinha +1.500 para ser a escolha número 1 dos Titãs. Na manhã de quarta-feira, as chances de Hunter caíram para +625.

Como Hunter estava em +625, Ward estava em -185. Mas Hunter agora tem +200, enquanto as chances de Ward aumentaram. Isso poderia ter algo a ver com o que o presidente de operações de futebol dos Titans, Chad Brinker, disse na quarta-feira durante a entrevista coletiva introdutória do gerente geral Mike Borgonzi?

Brinker disse que os titãs Eu não deixaria passar um “talento geracional” em primeiro lugar. Nada contra Ward ou Colorado QB Shedeur Sanders, o terceiro favorito para chegar ao primeiro lugar geral com +220, mas Hunter parece ser o único jogador que se enquadra facilmente nesse perfil ao longo de sua carreira universitária, a menos que os Titãs estão realmente apaixonados por qualquer um dos quarterbacks.

O defensor e o wide receiver fizeram coisas ao longo de 2024 que ninguém no futebol universitário moderno havia feito. Hunter foi o melhor wide receiver e melhor cornerback do Colorado quando os Buffaloes terminaram em um empate a quatro pelo primeiro lugar no Big 12. Ele raramente perdia uma jogada quando estava saudável e teve 96 recepções para 1,58 jardas e 15 touchdowns, enquanto teve 36 tackles. , quatro interceptações e 11 passes defendidos.

Enquanto isso, Ward e Sanders são vistos como os dois melhores zagueiros no que é considerado uma classe fraca. Embora ambos os jogadores sejam, na pior das hipóteses, os 10 primeiros escolhidos, é perfeitamente possível que nenhum outro quarterback seja selecionado na primeira rodada.

Eles também são os favoritos para ocupar o primeiro lugar por causa da necessidade dos Titãs como zagueiro. Tennessee selecionou Will Levis na segunda rodada do draft de 2023 da NFL, mas Levis não provou ser a resposta em suas duas primeiras temporadas. Em 12 jogos em 2024, Levis completou 63% de seus passes para 2.091 jardas e 13 TDs com 12 interceptações. Ele foi substituído por Mason Rudolph como titular dos Titãs perto do final da temporada, antes de iniciar a derrota do time na semana 18 para os Texans.

Favoritos escolhidos no Draft No. 1 da NFL de 2025