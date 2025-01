Draft da NFL de 2025: estoque, estoque de playoffs de futebol universitário diminui enquanto Quinn Ewers decepciona, receptores aumentam

Quando ele chegou Draft da NFLCostumava haver esse fenômeno chamado “viés de jogo de boliche”, quando um cliente em potencial via uma grande mudança em seu estoque de draft com base em um jogo para encerrar a temporada.

Foi muito estúpido. Mas absolutamente real.

Agora, a expansão futebol universitário Os playoffs tornaram muito mais razoável modificar as avaliações de muitos jogadores. Ohio State e Notre Dame jogaram mais quatro partidas após o final de suas respectivas temporadas regulares.

Com a temporada universitária oficialmente concluída e os Buckeyes como campeões nacionais, vamos apontar quais prospectos de 2025 viram seu estoque de draft flutuar no último mês no CFP.

Todas as classificações de clientes potenciais por meio das classificações de consenso do CBSSports.com.

EDGE Jack Sawyer (estado de Ohio): Estoque

Classificação de chumbo: Nº 30 (BORDA Nº 7)

Antes do futebol universitário Os playoffs começaram, o nativo de Columbus e Buckeye, de quatro anos, registraram 50 pressões em 276 pressões, o que equivale a uma taxa de pressão considerável de 17,2%. Qualquer coisa entre 17% e 20% (ou mais) para um candidato a faculdade é elite.

Ele teve uma pressão de 17% no CFP ao entrar no título nacional e só teve duas pressões no campeonato contra o Notre Dame, mas isso não compensa o impacto geral que Sawyer teve nesses quatro jogos a caminho da vitória no hardware. Seu sack e touchdown de retorno contra o Texas foi a jogada defensiva que definiu os Buckeyes no CFP, e no total ele teve 13 tackles, 4,5 dos quais foram para derrota, sete passes rebatidos (!), 4,5 sacks, um fumble forçado e o touchdown acima mencionado.

Existem algumas deficiências atléticas no perfil de draft de Sawyer. No entanto, mostrou durante o CFP que aproveita ao máximo o seu talento natural e pode levar a folha de estatísticas do limite.

QB Quinn Ewers (Texas): Esgotado

Classificação de chumbo: Nº 112 (QB Nº 6)

Nenhum jogador prejudicou mais suas ações do que Ewers, especialmente pela forma como ele se saiu na derrota para o estado de Ohio. Claro, ele fez um touchdown na quarta e longa distância com o jogo em jogo na prorrogação contra o Arizona State na semana anterior e foi eficiente na vitória sobre Clemson.

O desempenho contra o eventual campeão nacional Buckeyes foi péssimo. Nessa disputa, ele completou 59% de seus passes com três grandes arremessos e duas jogadas dignas de virada, uma das quais foi um sack de zona vermelha decisivo para o jogo para os Buckeyes. Mas vai além das estatísticas. Durante a maior parte deste jogo, Ewers checou a bola repetidamente e demonstrou fraca presença na caçapa antes de ser demitido quatro vezes. Ele teve um chute inoportuno que também foi interceptado no jogo do Arizona State e que ajudou os Sun Devils a se recuperar. (Veja o perfil completo do prospecto NFL Draft de Ewers, aqui.)

TE Tyler Warren (Penn State): Estocar

Classificação de chumbo: Nº 18 (Nº 1 TE)

Em três jogos CFP para o Nittany Lions, o tight end de 1,80 metro e 260 libras conseguiu 16 passes para 168 jardas com dois touchdowns em 23 alvos. E como fez durante toda a temporada pela Penn State, Warren foi o coração do ataque de passes. Toda defesa sabia que ele seria o ponto focal da atenção de Drew Allar, e isso não importava. Mesmo diante de um aumento na qualidade da concorrência, Warren cumpriu.

Ele também forçou quatro tackles perdidos nessas 16 tentativas. O status de número um de Warren na Penn State, juntamente com a lesão de Colston Loveland, de Michigan, permitiu que Warren entrasse no processo de pré-draft como o melhor tight end da classe, e agora você pode prendê-lo no primeiro turno.

WR Matthew Golden (Texas): Estoque

Classificação de chumbo: Nº 74 (WR nº 7)

Golden guardou o melhor para o final nesta temporada de 2024. Ele teve 11 recepções para 249 jardas com um touchdown em três jogos do CFP pelos Longhorns. Ele também converteu quatro de suas cinco oportunidades de captura contestadas, muito boas para um veloz arremessador de 1,80 metro e 195 libras.

Se você contar o jogo do título da SEC contra a Geórgia, junto com o CFP, Golden teve 41,6% de sua temporada recebendo jardas nos quatro jogos de “playoff” que disputou, e fez uma série de snaps difíceis no campo no processo. Isso resume o que significa aumentar o estoque de draft no final da temporada, frente à melhor competição do ano. Golden poderia muito bem entrar na primeira rodada em abril. Provavelmente não teríamos dito isso antes do início de dezembro.

RB Trevor Etienne (Geórgia): Estoque em queda

Classificação de chumbo: Nº 206 (Nº 19 RB)

Na derrota para o Notre Dame, Etienne carregou a pedra 11 vezes em 32 jardas e sofreu um fumble crítico. Contra uma defesa mesquinha, Etienne teve seu desempenho menos eficaz no ano.

Agora, NFL Os tomadores de decisão sabem que o sucesso de um running back depende muito de sua frente ofensiva, mas Etienne forçou apenas dois tackles perdidos naquele jogo, e foi seu quarto início de ano com menos de 3,0 jardas após contato por carregamento. Não é um golpe esmagador para seu estoque de draft, mas pense nisso mais como Etienne perdendo uma oportunidade que poderia tê-lo catapultado para o draft se ele tivesse brilhado contra Notre Dame.

EDGE Abdul Carter (Penn State): Estoque

Classificação de chumbo: Nº 3 (BORDA Nº 1)

Era essencialmente impossível bloquear Carter – relativamente falando – na PCP. Registou 15 pressões em 69 oportunidades de pressão, o que equivale a uma taxa de pressão sísmica de 21,7%. O mais impressionante é que Carter empatou o melhor da temporada com oito flexões de ombro contra Notre Dame, e sentiu como se estivesse vencendo em cada repetição com uma combinação impossível de explosão e curva.

No início do processo de pré-draft, parece que Carter será o primeiro defensor a sair do tabuleiro. Esse não era necessariamente o caso no início da PCP.

RB Cam Skattebo (estado do Arizona): estoque

Classificação de chumbo: Nº 148 (Nº 11 RB)

O corredor com o nome mais legal em 2025 Draft da NFL Aproveitou ao máximo a passagem pelo CFP, que durou apenas um jogo, um clássico instantâneo.

Contra uma defesa repleta de uma boa quantidade de NFL Talentoso, correndo atrás de uma linha ofensiva relativamente pequena, Skattebo teve um desempenho inesquecível, com 284 jardas de scrimmage, incluindo um passe para touchdown de 42 jardas, em 39 toques para os Sun Devils. Sua astúcia, equilíbrio de contato e habilidade de recepção brilharam em um palco enorme.

Skattebo não tem velocidade para ser selecionado antecipadamente, mas pode muito bem ser selecionado para o Dia 2 de abril.