Draft da NFL de 2025: Shedeur Sanders não competirá no Shrine Bowl, se encontrará com Giants e Titans

FRISCO, Texas – Talvez nunca tenha havido um evento principal mais claro na história recente do East-West Shrine Bowl do que o quarterback do Colorado Buffaloes, Shedeur Sanders.

Ele é o 2º quarterback em potencial da CBS Sports e o 9º prospecto geral para 2025. Draft da NFLe optou por participar do Shrine Bowl no metroplex Dallas-Fort Worth para mostrar o potencial Times da NFL. No entanto, Sanders não está praticando nem jogando, pois apenas se encontra com Times da NFL.

“Adoro estar aqui”, disse Sanders no sábado sobre sua presença no Shrine Bowl. “Definitivamente aprendi muitas informações novas e, com este jogo e o que ele realmente trata, estou animado e orgulhoso de estar aqui para representar este jogo e trazer mais atenção para ele… Foi definitivamente difícil. Não estou lá, mas vim aqui com um propósito, por um motivo: me reunir com as equipes para que elas me entendam e me conheçam.

Com o quarterback sendo a posição mais valiosa no futebol, Sanders e o quarterback do Miami, Cam Ward, estão concorrendo para serem selecionados em primeiro lugar no geral pelo Tennessee Titans. As próximas duas equipes no draft de 2025 também precisam de um QB, com o Cleveland Browns escolhendo o segundo e o New York Giants escolhendo o terceiro. Sanders não tem preferência sobre para onde vai, mas está confiante de que pode ser o rosto do quarterback da franquia.

“Sou apenas um jogador, por isso sou grato por qualquer situação, não importa quem me escolha”, disse Sanders quando questionado sobre a possibilidade de ser a escolha geral número 1. “Sei que poderei mudar o programa deles… Todas as conversas têm sido positivas e boas. Eles ficam surpresos e podem finalmente me conhecer. Não é o que a mídia descreve. Sou um cara sorridente e estou sempre feliz. Há muita negatividade por aí, e a melhor coisa que gera cliques é a negatividade. Então sabemos que tudo o que fazemos é positivo.

Tanto os Titãs quanto os Gigantes têm uma grande presença no Shrine Bowl deste ano com a presença de seus gerentes gerais e ambos se reuniram com Sanders.

“Foi realmente emocionante poder entrar e conhecer todos, e pude fazer perguntas”, disse Sanders sobre seu encontro na sexta-feira com o Tennessee, o time com a escolha geral número 1. “Eles também foram capazes de me entender.”

No entanto, ele não conseguiu conter sua empolgação ao detalhar seu relacionamento com os Giants. O técnico do Nova York, Brian Daboll, foi conversar com Sanders durante o primeiro treino do Shrine Bowl no sábado. Daboll, o gerente geral Joe Schoen, o gerente geral assistente Brandon Brown e o diretor assistente de pessoal dos jogadores Dennis Hickey também fizeram questão de se encontrar com Sanders no saguão do hotel dos jogadores após o treino de sábado à tarde.

“Foi muito emocionante e temos um ótimo relacionamento”, disse Sanders sobre assistir e conhecer os Giants esta semana. “Eles definitivamente vieram muito até para treinar. “Só de ver os logotipos e os olheiros é muito emocionante.”

Sanders também telegrafou o interesse de seus Giants ao ter chuteiras em seu armário com o logotipo do time no jogo Alamo Bowl do Colorado contra a BYU, o último jogo de sua carreira universitária.