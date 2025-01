Draft da NFL de 2025: uma perspectiva ideal para todos os times fora dos playoffs, incluindo Cowboys e Patriots adicionando criadores de jogo

Parte de 2025 Draft da NFL O quebra-cabeça se encaixou. Ele maioria do projeto de ordem do primeiro turno Agora se sabe após o término da temporada regular, mas ainda faltam mais de três meses.

Aqui está uma visão inicial de uma perspectiva considerada ideal para cada equipe fora dos playoffs:

Alguns acham que Ward é o melhor quarterback elegível para o draft. Alguns podem achar que é Shedeur Sanders ou mesmo Drew Allar. Não há um favorito claro. Ward é um favorito pessoal no momento, então ele recebe a aprovação aqui. O técnico do Titans, Brian Callahan, provavelmente preferiria um quarterback veterano em sua segunda temporada, em vez de trabalhar com outro quarterback em um contrato de novato, mas as opções são limitadas, especialmente agora que parece que Minnesota trabalhará para manter Sam Darnold. A próxima melhor oportunidade é draftar um quarterback novato embora tenham várias outras necessidades.

Se Penn State vencer outro jogo e Allar continuar a se destacar no maior palco do jogo, então suas ações poderão subir a um nível em que ele terá que reconsiderar a entrada no draft. A outra consideração é que ele cresceu como fã dos Browns. A equipe atualmente precisa de um quarterback e tem a segunda escolha geral. Se o seu sonho é jogar pelo Cleveland, talvez não haja melhor momento para que isso se torne realidade. Com 1,80 metro de altura e 238 libras, Allar é um quarterback bem constituído que demonstrou maior mobilidade. Ele tem melhorado a cada ano e é capaz de arremessar de diferentes ângulos de braço.

3. Gigantes de Nova York: Shedeur Sanders, QB, Colorado

Sanders provavelmente crie o discurso mais preliminar este ciclo porque ele tem seguidores, mas também existem alguns muito inferiores a ele. O filho de Deion Sanders é muito competitivo e não tem fase em jogos grandes. A realidade é que Nova York está desesperada por um quarterback. Ele tem que encontrar um jogador que seja divertido em 2025, pelo menos. Os Giants fizeram uma declaração pública para manter o técnico Brian Daboll e o gerente geral Joe Schoen, mas o próximo ano será quase certamente o último, a menos que haja evidências de crescimento da equipe.

A ideia de Hunter cair para o quarto lugar geral provavelmente parece uma quimera para a Nova Inglaterra, mas não é impossível. A estrela bidirecional poderia jogar como cornerback no próximo nível, com aparições ocasionais em pacotes ofensivos OU focar estritamente no wide receiver. Os Patriots devem se concentrar em adicionar talentos ao quarterback Drake Maye. Os principais candidatos seriam o wide receiver do Arizona, Tetairoa McMillan, o atacante ofensivo do Texas, Kelvin Banks Jr., o atacante ofensivo da LSU, Will Campbell e Hunter.

Jacksonville demitiu o técnico Doug Pederson, mas manteve o gerente geral Trent Baalke, o último dos quais foi uma surpresa para todo o setor. Poderia ter sido um presságio, entretanto, porque os proprietários comentaram antes da temporada que este era o time mais talentoso que os Jaguares haviam montado. Quando os resultados não correspondiam a essa crença, fazia sentido que os proprietários culpassem mais a comissão técnica do que o departamento pessoal. Nesse cenário, as melhores opções disponíveis são o cornerback do Michigan, Will Johnson, o running back da Penn State, Abdul Carter e Graham. Josh Hines-Allen está jogando com um contrato lucrativo e Travon Walker teve 10,5 sacks em 2024, então há necessidades mais urgentes do que pass rushers.

Las Vegas é outra organização que precisa resolver seu problema de quarterback nesta entressafra, já que vem apresentando desempenho abaixo da média nas últimas temporadas. Quando uma equipe está em uma divisão com Patrick Mahomes, Justin Herbert e Bo Nix, ela precisa encontrar seu próprio general com quem possa entrar em batalha. O problema para os Raiders é que existem vários times à frente com necessidades semelhantes na posição. Johnson tem potencial para ser o melhor jogador selecionado neste draft. Ele estava jogando em um nível que lembrava Patrick Surtain II em 2023, antes de sofrer uma lesão persistente.

7. Jatos de Nova York: Tetairoa McMillan, WR, Arizona

Aaron Rodgers provavelmente se foi, o que significa que é improvável que Davante Adams retorne também. Pode-se presumir que o próximo técnico e gerente geral será baseado no wide receiver Garrett Wilson. Nova York tem um elenco muito bom, mas as perspectivas entre os apanhadores de passes são sombrias além de Wilson. McMillan dá aos Jets uma grande saída no jogo de passes para elogiar Wilson. A questão permanece: quem será o quarterback deles?

8. Carolina Panthers: Abdul Carter, EDGE, Penn State

O pass rush de Carolina foi um dos menos produtivos do futebol nesta temporada, o que não é surpresa. Na última offseason, a franquia investiu recursos financeiros significativos em seus guardas ofensivos e depois trocou o running back Brian Burns e o cornerback Donte Jackson por ativos usados ​​no ataque. Com o quarterback Bryce Young agora capaz de se manter sozinho, os Panteras agora podem desviar o futuro capital do draft para a defesa.

O running back Chase Young está programado para atingir a agência gratuita, criando uma lacuna contra Cam Jordan. Historicamente, Nova Orleans favoreceu pass rushers maiores e mais poderosos, uma estratégia que produziu resultados mistos. O problema de fazer uma projeção com base no passado é que o Saints está essencialmente limpando a lousa nesta entressafra, depois de deixar o técnico Dennis Allen. Scourton tem sido o cara deles, mas talvez eles tenham feito a resolução de Ano Novo de seguir em outra direção.

10. Chicago Bears: Will Campbell, OL, LSU

Os Bears terminaram a temporada com uma nota positiva, com uma vitória sobre seus rivais de divisão, os Packers. A agenda da offseason deve incluir a melhoria das linhas ofensivas e defensivas, mas a prioridade deve ser apoiar o quarterback Caleb Williams. Campbell jogou como left tackle na LSU, mas poderia se projetar para outra posição no próximo nível.

Banks jogou como left tackle no Texas, mas passaria para o lado direito, a menos que Trent Williams se aposentasse abruptamente. San Francisco tem uma grande decisão a tomar com o quarterback Brock Purdy, mas adicionar titulares ao draft permite compensar alguns dos grandes contratos que concedeu nos últimos anos. A outra consideração para os 49ers seria a linha defensiva, posição na qual investiram pesadamente ao longo dos anos, mas que se esgotou recentemente.

12. Dallas Cowboys: Ashton Jeanty, RB, Boise State

A esperança é que o quarterback Dak Prescott retorne totalmente saudável na próxima temporada. Quando Prescott estava no seu melhor, ele contou com Ezekiel Elliott para aliviar um pouco a pressão sobre ele. Ashton Jeanty pode ser aquele running back de três descidas. Além de ser um corredor dinâmico, ele é um ótimo apanhador de passes e um ótimo protetor de passes. Em sua última temporada em Boise State, ele foi responsável por quase 2.750 jardas multifuncionais no meio de uma corrida nos playoffs do futebol universitário.

13. Golfinhos de Miami: Tyler Warren, TE, Penn State

Miami trará de volta o técnico Mike McDaniel por mais uma temporada. Brock Bowers teve uma temporada incrível e, embora Warren não seja um prospecto de Bowers, ele permite que a franquia feche uma lacuna criada pela perda precoce de Tyreek Hill. Warren foi usado de várias maneiras nesta temporada, mas sua principal força é pegar a bola. Ele pegou 98 passes para 1.158 jardas e oito touchdowns somente em 2024.

Starks será mais procurado simplesmente porque não houve muitos dispositivos de segurança do seu calibre para entrar no recrutamento nos últimos anos. Indianápolis precisa somar na secundária e Starks está entre os melhores. O gerente geral Chris Ballard sempre favoreceu as perspectivas superatléticas e Starks se enquadra nesse perfil. Em suas três temporadas com os Bulldogs, o nativo da Geórgia registrou seis interceptações.

15. Atlanta Falcons: Mykel Williams, EDGE, Geórgia

Williams não teria que ir muito longe neste cenário. Embora ele seja jovem e inexperiente, nenhum outro pass rusher oferece sua combinação de tamanho e potencial atlético. É uma conversa semelhante àquela que tivemos quando Jacksonville levou Travon Walker ao primeiro lugar geral, alguns anos atrás. Williams tem um andar superior como defensor de corrida à medida que desenvolve mais movimentos de passe rápido e um plano para liberá-los.

16. Cardeais do Arizona: James Pearce Jr., EDGE, Tennessee

O técnico do Arizona, Jonathan Gannon, decidiu atualizar o elenco defensivo no ano passado, adicionando o cornerback Max Melton, o atacante Darius Robinson, o safety Dadrion Taylor-Demerson e outros. O pass rush tem sido bastante anêmico fora do desempenho contra os Bears. Pode-se dizer que Pearce foi futebol universitário pass rusher mais eficaz nas últimas duas temporadas. Ele foi construído mais para velocidade do que para potência, mas sua presença dá aos Cardinals um teto mais alto.

A menos que Tee Higgins saia como agente livre, Cincinnati quase terá que usar sua escolha de primeiro turno para enfrentar a defesa. O ataque tem sido espetacular nesta temporada, mas a defesa os impediu de chegar aos playoffs. Eles podem vencer a disputa de pênaltis, mas isso não é sustentável em uma temporada de 17 jogos. Nolen é um produto inacabado, mas está melhorando. Ele teve 6,5 sacks nesta temporada. O cornerback do Notre Dame, Benjamin Morrison, e o defensor do Texas A&M, Shemar Stewart, estariam entre os outros jogadores considerados neste cenário.

18. Seattle Seahawks: Colston Loveland, TE, Michigan

Seattle tem um elenco muito bom, mas obviamente sentiu que uma mudança era necessária depois de se separar do coordenador ofensivo Ryan Grubb. A linha ofensiva tem que jogar melhor na próxima temporada, mas Loveland oferece um tight end bem equilibrado que pode servir de válvula de escape no jogo de passes. A outra consideração seria o segurança da Carolina do Sul, Nick Emmanwori. Esses dois jogadores desempenhariam papéis importantes na equipe do técnico Mike Macdonald.

2025 Draft da NFL acontecerá de 24 a 26 de abril no Lambeau Field em Green Bay, Wisconsin. Você pode encontrar mais cobertura de rascunhos em CBSSports.com, incluindo rascunhos semanais e um rascunho disponível regularmente. Observe os clientes em potencial elegíveis..