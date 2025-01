Drake Bulldogs x Murray State Racers: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Running Backs do Estado de Murray @ Drake Bulldogs

Registros atuais: Murray State 7-7, Drake 12-1

Como assistir

Quando: Domingo, 5 de janeiro de 2025 às 15h, horário do leste

Domingo, 5 de janeiro de 2025 às 15h, horário do leste Onde: Centro Knapp – Des Moines, Iowa

Centro Knapp – Des Moines, Iowa TV: ESPN2

ESPN2 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Drake está 5-0 contra o Murray State desde novembro de 2019 e eles terão a chance de ampliar essa vitória no domingo. Os dois se encontrarão em uma batalha no Vale do Missouri às 15h (horário do leste dos EUA) no Knapp Center. Os Bulldogs tentarão manter viva a seqüência de 23 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada.

Drake provavelmente entrará no jogo com rancor, considerando que o UIC acabou de encerrar a seqüência de 12 vitórias consecutivas do time na quarta-feira. Eles abriram o ano novo com uma derrota nada bem-sucedida por 74-70 para o Flames. A derrota encerrou o início de temporada invicto dos Bulldogs.

Drake pode ter perdido, mas cara, Bennett Stirtz era uma máquina: fez um duplo-duplo com 30 pontos e 12 assistências. Com esse desempenho sólido, Stirtz tem agora uma média impressionante de 20,4 pontos por jogo. Outro jogador que fez a diferença foi Cam Manyawu, que fez um duplo-duplo com 13 pontos e 12 rebotes.

Enquanto isso, a diferença de pontos pode ter favorecido Murray State na quinta-feira, mas o resultado final não. Eles abriram o ano novo com uma derrota malsucedida por 74-68 para o estado de Illinois. Infelizmente, a derrota continua uma tendência decepcionante para os Racers em seus confrontos com os Redbirds – eles já perderam três consecutivas.

A derrota do Murray State não deve ofuscar as atuações de Kylen Milton, que fez 18 pontos e oito rebotes, e JaCobi Wood, que marcou 21 pontos. O desempenho de Milton compensou uma disputa mais lenta contra Loyola Chi. última quarta-feira.

Tendo perdido pela primeira vez nesta temporada, Drake caiu para 12-1. Quanto ao Murray State, sua derrota caiu para 7-7.

Drake conquistou sua vitória contra Murray State quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024 por um conclusivo 95-72. Nesse confronto, Drake construiu uma vantagem de 48-29 no intervalo, um feito impressionante que tentará repetir no domingo.

História da série

Drake venceu todos os jogos que disputou contra o Murray State nos últimos 6 anos.