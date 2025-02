Drake Maye nomina 3 WR con cui vorrebbe giocare

I New England Patriots sono pronti per una stagione trasformativa dopo un significativo frullato di coaching.

Dopo aver sparato a Jerod Mayo dopo una stagione, Patriots ha salutato l’ex giocatore Mike Vabel come capo allenatore.

Questo ritorno a casa offre un’opportunità unica per rimodellare il franchise, dove una volta si è segnato sul campo.

Armati di dati salariali significativi e elezioni totali n. 4 della bozza della NFL nel 2025, i Patriots hanno le risorse per orchestrare una svolta rapida.

Il quarterback Drake Maye potrebbe essere la chiave per attirare i migliori talenti nel New England e non manca di discutere potenziali sforzi di reclutamento.

Dopo essere apparso nei giochi di Pro Bowl, Maye ha rivelato quali ampi destinatari avrebbe preso di mira se avesse avuto la possibilità.

“Sì’marr (Chase) è ovviamente una buona risposta. Spara, un altro riceve lì, quando ho incontrato, Nico Collins è stato fantastico. … Justin Jefferson. È facile, facile, facile da raggiungere a Foxborough “, ha detto Maye a” Up & Adams “via Carlos A. Lopez.

Drake Maye su chi vorrebbe #Patriots: “Sì’marr (Chase) è ovviamente una buona risposta … Nico Collins è stato fantastico. Nico è stato fantastico … Justin Jefferson. È facile – facile da raggiungere a Foxborough. “ Vuole un destinatario stellare. (🎥 @Pandadamshow) | #Nepts pic.twitter.com/8lropxoxjt – Carlos A. Lopez (@lostalkspats) 4 febbraio 2025

I Patriots sono in una posizione invidiabile in viaggio verso l’alta stagione con la flessibilità finanziaria per perseguire l’elettricità.

Il prossimo mercato degli agenti liberi vanta un’impressionante serie di destinatari, tra cui Tee Higgins, Chris Godwin, Amari Cooper, Shefor Diggs, Keenan Allen e DeAndre Hopkins.

Oltre a questi headliner, Darius Slayton e Josh Palmer presentano entusiasmanti opportunità.

Se i patrioti scelgono di esplorare il mercato commerciale, sorgono ancora più opportunità.

Star come Cooper Kupp, DK Metcalf e Tirek Hill potrebbero essere disponibili al giusto prezzo.

Mentre Maye si sta preparando per la sua seconda stagione, i Patriots non hanno mancanza di opportunità per rafforzare il loro corpo di ricezione e accelerare la loro ricostruzione sotto la guida di Vrabel.

