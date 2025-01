Drama no processo pela propriedade dos Padres, Verlander trocará o campeão da World Series entre Giants e Dodgers | Haste de Beisebol-B-Cast

O San Diego Padres está no meio de uma batalha judicial envolvendo a esposa do falecido Peter Seidler, Sheel Seidler, e seus irmãos sobre quem deveria controlar o time. Embora esta situação não pareça ter uma solução tão cedo, o futuro da franquia certamente dependerá de como as coisas se desenrolarão.

Jake Mintz e Jordan Shusterman discutem o processo e a declaração emitida por Sheel, a obrigação que ela sente para com os torcedores dos Padres e o legado de seu falecido marido e seus esforços para continuar construindo um time vencedor. Eles também exploram como esse drama confuso pode estar afetando os planos de offseason dos Padres, incluindo a perseguição de Roki Sasaki e outros agentes livres.

Também neste episódio de Haste de Beisebol-B-Castcaras falam sobre a contratação de Justin Verlander pelo San Francisco Giants e quais devem ser suas expectativas em sua temporada de 42 anos, o Los Angeles Dodgers trocou Gavin Lux pelo Cincinnati Reds e Brent Rooker assinou uma extensão com o Sacramento Athletics. Mais tarde, as crianças leram uma menção divertida sobre Jazz Chisholm Jr., abriram o BBQ Mailbag e escolheram O bom, o mau e o Uggla.

(2:34) – A abertura: drama do processo dos pais

(23:04) – Pela Liga: Justin Verlander para os Giants

(31:27) – Dodgers trocam Gavin Lux

(40:13) – Brent Rooker assina uma extensão

(48:25) – Desculpe pelas suas menções

(52:51) – Saco postal para churrasco

(57:03) – O bom, o mau e o Uggla

(1:12:25) – Relembrando Brian Matusz

Imagens AP

Siga o programa em X em @CéspedesBBQ

siga Jake @Jake_Mintz

Siga a Jordânia @J_Shusterman_

🖥️ Assista este episódio completo no YouTube

Confira o restante da família de podcasts do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo