Drama Penalty Madrid, Draw, mantiene la gara con il titolo Laliga

Madrid-1-1 disegna il Real Madrid con l’Athletico Madrid nel derby di sabato significa che non vi è alcun cambiamento nella parte superiore del tavolo, con solo un punto che separa ancora due squadre. Julian ÁlvarezLa prima metà di Athletico ha sperato che dal 2016 possa ottenere la sua prima vittoria a Santiago Bernabéu ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Kylian MbappéAll’inizio della seconda metà, l’equalizzatore significava che i visitatori dovevano accontentarsi di un punto.

Il reale aveva meglio l’altra metà come entrambi i portieri, Thibaut Courtois E Jan OblakQuesto è importante risparmio tardivo. Ecco tre punti di lingua, dopo il risultato che lascia larga la gara del titolo di Laligah.

1. Chiamata penale significa più munizioni per il dibattito Ref

Dopo tutto il rumore di questa settimana – lamentele decisive, lettere aperte, pubblicazioni sui social media – era tempo di calcio. O è stato?

La costruzione di questo derby era dominata dai requisiti di reale per la “riforma strutturale” della riforma e dalle critiche di atletico ai loro avversari per il fatto che i funzionari fossero sotto pressione. Quindi, ovviamente, quando è iniziato il gioco, non era nient’altro.

Il riflettore, ovviamente, era sull’arbitro Cesar Soto Grado e sul suo collega bollente Ricardo de Burgos Bengoetxe. Quando furono letti allo stadio Tannoy, prima della partita, gli assordanti fischi per i nomi di entrambi i funzionari suscitarono. L’unica domanda era: quando arriverà la prima grande decisione? E lo avrebbero capito bene?

Durante la prima metà del gioco, è successo molto poco: era esattamente il gioco che Athletico e Simeone volevano con un grande calcio e poche possibilità. Poi il momento controversia (Spagnolo per “discussioni”) è arrivato.

Aurelien the Father -in -lawGioca di nuovo fuori posizione, allungò la palla all’interno della scatola e sembra catturare Samuel Linogamba con i suoi borchie. Seguito da un lungo var di controllo disteso. Il padre -in -law era la gamba di Lino, ma al momento arrivò il contatto, la palla se ne andò.

La punizione data dalla leadership di Athletico Derby darà ai fan del Real Madrid molti fan e dei media per parlare di un pareggio divertente. Angel Martinez/Getty Images

L’arbitro Soto Grado ha colpito il monitor del parco giochi e quando lo stadio ha arrestato – o piuttosto fischiato ad alta voce – impose una punizione che Julian Alvarez aveva freddamente trasformato e schiacciato la palla nel mezzo del bersaglio. È stata la prima punizione contro il Real Madrid per l’intera stagione a Lalis, ma non fermerà l’incidente che è infinitamente discusso e citato.

C’erano più fischietti a metà tempo in cui Soto Grado ha lasciato il campo, ma era solo un riflesso della frustrazione dei fan nell’esibizione di Real come qualsiasi altra cosa. Nel primo tempo hanno creato molto poco, con XG (obiettivi previsti) solo 0,23.

2 .. Mbappé guida il legame di combattimento per enfatizzare la sua forma di miglioramento

Dopo la pausa, il Real Madrid ha guardato un’altra pagina. Ci sono voluti solo cinque minuti nella seconda metà per inventare Mbappé e si è precipitato alla palla dopo la scatola Jude BellinghamI colpi sono stati bloccati dal difensore José María Giménez. La superficie istintiva e sicura di Mbappé ha colpito duramente il terreno per rimbalzare e attorno al portiere Jan Obak, era uno dei giocatori la cui forma ancora si curva.

France Star ora ha 23 gol in questa stagione in tutte le competizioni, con nove delle quali già nel 2025. Ulteriori prove della sua forma possono essere viste nella preparazione quando ha celebrato brevemente con il premio Loby dei giocatori del mese.

Mbappé diventa uno dei leader di questa squadra e la sua risposta al bersaglio – tornando al cerchio centrale, la fame di un altro – lo ha dimostrato.

L’obiettivo era anche il predecessore del miglior incantesimo di Madrid nella partita. Un momento dopo Bellingham si diresse contro la partizione e raggiunse la palla solo una frazione di secondo prima di Mbappé. Madrid era in cima, ma teneva l’atletico e la tempesta del tempo. Più tardi, Mbappé poteva fornire la finale perfetta, ma fu respinto all’89 ° minuto; D’altra parte, Courtois ha anche risparmiato nel tempo aggiunto.

Mbappe ha continuato la sua forma luccicante con un obiettivo ben accettato per garantire che il Real avesse un punto dal derby di sabato. Jose Breton/Pics Action/Nurphoto tramite Getty Images

Ci sono dubbi sul fatto che Mbappé “indietro” perché i suoi obiettivi di Natale siano per lo più contro le squadre così più piccole, come Las Palmas, Salisburg e Real Valladolid. Questo non è stato il caso del fatto che il Manchester City arriva in Champions League, ci saranno due opportunità questo mese per provare questa teoria.

3. Il sorteggio significa che una squadra – o Barça – potrebbe ancora vincere un Laligu

La vittoria per il Real Madrid di sabato sera avrebbe mandato loro quattro punti chiari in cima al tavolo. Non sarebbe un vantaggio insormontabile con 15 partite da giocare ancora, ma sarebbe significativo. Tuttavia, non sono riusciti a finire questo lavoro nella seconda metà e il sorteggio significa che l’Athletico – che ha portato il tavolo prima di lasciare Legane e Villarreal – nella foto rimane molto.

La prima metà di Athletica a Bernabéu era Vintage Simeone, la squadra sembrava quasi impossibile da disintegrare. Hanno spostato l’unisono per negare qualsiasi spazio, a volte con una linea di dollari di sei giocatori, con le ali Giuliano Simeone E Lino è tornato indietro per aiutare la difesa. In questa prima metà significava il Real Madrid, nonostante il loro attacco molto elogiata “Fantastic Four” Mbappé, Bellingham, Vinícius junior E RodrygoSembrava senza denti.

L’altra metà era meno convincente e alla fine ha dovuto ringraziarli per aver guadagnato il loro punto.

Il film di Barcellona Hansi guarderà l’interesse e sembra rimbalzare dal crollo di dicembre. La vittoria per il Barça nel combattimento con Siviglia di domenica avrebbe dato loro un punto per Athletico e due per davvero, con il Barça per visitare Athletico il mese prossimo. La prospettiva della gara giusta, che riguarda tre cavalli di distanza, è ora molto reale.