Drat knockout Knockout Europa League: data, ora, formato, titolare

Il crollo del nuovo look della UEFA Europa League della Bike di play-off dipende da noi.

Ma chi partecipa a questo sorteggio? Perché le posizioni della lega sono così importanti? E quando è il prossimo sorteggio?

Questo funzionerà.

I ranger sono pronti per essere nel sorteggio per la bici da gioco a eliminazione diretta. Valerio Pennicino – UEFA/UEFA tramite Getty Images

Quando è il sorteggio per la bici da gioco a eliminazione diretta?

Il sorteggio per il knockout del gioco si svolgerà venerdì alle 7:00 ET / MEDDOY UK nella casa di calcio europea di Nyon, in Svizzera.

Quali club sono il pareggio di venerdì?

Solo 16 squadre saranno interessate a posizioni da 9 a 24,.

I club che sono finiti nei primi otto stanno andando direttamente al 16 ° round.

Club che completano da 25 a 36. Il posto viene eliminato.

Dipende da dove finisci sul tavolo?

Sì, perché la posizione del campionato crea un titolare di knockout. A differenza delle stagioni precedenti, in cui il sorteggio sarebbe aperto, i percorsi saranno impostati dopo aver completato questa fase.

Il nuovo sistema di “vaccinazione” significa che i team con la posizione più alta non possono affrontare fino alle ultime fasi della ruota a eliminazione diretta.

Ad esempio, se guardiamo solo il tavolo, Lazio ed Eintracht Francoforte sono nel primo e secondo e secondo e le finali non potrebbero giocarci. Le squadre del terzo e quarto – attualmente Athletic Club e Manchester United – non possono giocare a Francoforte Lazio ed Eintracht fino alle semifinali.

Il completamento del settimo o ottavo può essere considerato un modo più difficile che essere 11 o 12. Significherebbe affrontare il primo o il secondo nei quarti di finale. Le squadre all’11 ° e al 12 ° posto lo evitano in semifinale, ma devono giocare il round successivo.

Come funziona il knockout del sorteggio?

In Knockout Play -Off Round Draw sono abbinati dalle loro posizioni finali (ad esempio 9 e 10, 11 e 12, ecc.).

Da ogni coppia, le squadre saranno attratte dalla metà opposta del titolare. Ad esempio, 15. (Union St.-Gillis), 16.

Di fronte al sorteggio, le squadre di coppie avranno due possibili avversari. Se prendiamo l’Unione St.-Gillis e Ajax, saranno attratti dal suonare 17 (Paok) o 18. (Real Sociedad).

Otto squadre infelici sono prima attratte dalla posizione nel titolare. Inizia 23 e 24. E scende a 17 e 18. In ogni caso, la prima squadra andrà alla prima metà del titolare (diciamo Paok), il che significa che il secondo club della coppia (che sarebbe un vero Sociedad) va alla seconda metà.

Il sorteggio si sposta quindi alle squadre schierate e continua il 15 e il 16 ° fino al nono e al decimo posto. Ancora una volta, la prima squadra disegnata dalla squadra va alla prima metà del titolare (quindi se è Ajax, giocherebbero a Paok) – che crea automaticamente un gioco a eliminazione diretta a Knockout – e così via con la seconda squadra della seconda coppia nella seconda metà (che rende Union S.-Gillis vs. Real Sociedad)

I club schierati giocheranno una seconda tappa a casa.

C’è qualche protezione del paese?

Riparazione. I club dello stesso paese possono giocare a vicenda dal gioco a eliminazione diretta.

È anche possibile disegnare una delle otto squadre che hai già affrontato, compresi gli ultimi rivali da 8.

Quali dati sono il gioco knockout per bici -off?

Primi gambe: 13 febbraio

Seconda gamba: 20 febbraio

E che dire degli otto migliori club?

Dopo il knockout del gioco, i tiri round saranno squadre che finiranno all’interno delle otto migliori, ancora quattro possibili avversari.

Ad esempio, il terzo (club atletico) e il sesto (Man United) potrebbero ancora giocare in uno dei 13, 14, 19 o 20 ° (Rangers, Az Alkmaar, Midtjylland, Elfsborg). Questo perché Athletic e Man United potrebbero essere ancora attratti dalla metà, ma solo a modi specifici per questi accessori.

Una volta che le ruote sono collegate dal gioco e due di questi club venivano scartati, Athletic e Man United avrebbero rimasti due possibili avversari: i vincitori del knockout di Bond.

Quando è il sorteggio per la bici 16?

I sorteggi del round 16 si svolgeranno quindi venerdì 21 febbraio, quando Athletic e Man United verrebbero semplicemente trascinati nella metà opposta del titolare, il che creerebbe accessori contro uno dei vincitori dei Rangers, Az Alkmaar, Az Alkmaar, AZ Alkmaar, Midtjylland, Elfsborg.

Le squadre collocate all’ottavo posto sono schierate e saranno a casa nella seconda tappa.

Primi gambe: 6 marzo

Seconda gamba: 13 marzo

Il titolare di knockout è ora impostato sulle finali.

Chi otterrà il vantaggio nei quarti di finale e semifinali?

Ci sarà un altro sorteggio, subito dopo aver impostato la bici 16, per determinare le squadre di casa nella seconda fase per i quarti di finale e le semifinali. Questo non sta accadendo nella fase della lega dell’insorgenza.