Draw League Champions: Why Can Man City Face Bayern, Real Madrid

La trama del nuovo knockout della UEFA Champions League dipende da noi.

E ci sarà tra il Manchester City e il Bayern Monaco o il Real Madrid.

Ecco il motivo.

Quando è il sorteggio per la bici da gioco a eliminazione diretta?

Il pareggio per il knockout del gioco si svolgerà venerdì 31 gennaio alle 6:00 ET / 11:00 GMT nella casa di calcio europea di Nyon, in Svizzera.

Perché importava quell’uomo che si è conclusa 22.

La posizione del campionato è stata creata da un titolare di knockout. A differenza delle stagioni precedenti, in cui il sorteggio sarebbe stato aperto, i percorsi sono stati impostati dopo il completamento della fase della lega.

Il nuovo sistema di “vaccinazione” significa che i team con la posizione più alta non possono affrontare fino alle ultime fasi della ruota a eliminazione diretta.

Ad esempio, se guardiamo il tavolo finale, Liverpool e Barcellona hanno concluso il primo e il secondo e non possono giocarci fino alle finali. Le squadre del terzo e quarto – Arsenal e Internazionale – non possono giocare a Liverpool o Barcellona fino alle semifinali.

Tuttavia, il valore del posizionamento in cima al tavolo era complicato dai periodi europei sbagliati per Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid, che inaspettatamente divennero possibili avversari in precedenza nelle ruote a eliminazione diretta.

In effetti, Man City, che ha chiuso 22.

Nel frattempo, dovrà prendere Barcellona o Liverpool nel 16 ° round 16, se passano.

Come funziona il knockout del sorteggio?

Le squadre sono accoppiate in base alla loro posizione finale in ordine (ad esempio 9 e 10, 11 e 12, ecc.). Da ogni coppia, le squadre saranno attratte dalla metà opposta del titolare. Ad esempio, 11 (Real Madrid) e 12.

Di fronte al sorteggio, le squadre di coppie avranno due possibili avversari. Se prendiamo il Real Madrid e il Bayern, saranno attratti dal suonare 21. (Celtic) o 22. (Man City).

Otto squadre infelici sono prima attratte dalla posizione nel titolare. Inizia 23 e 24. E scende a 17 e 18. In ogni caso, la prima squadra disegnata nella prima metà del titolare (diciamo Celtic), il che significa che il secondo club della coppia (che sarebbe Man City) va alla seconda metà.

Il sorteggio si sposta quindi alle squadre schierate e continua il 15 e il 16 ° fino al nono e al decimo posto. La prima squadra disegnata di nuovo va alla prima metà del titolare (quindi se è il Bayern, giocherebbero al Celtic) – che crea automaticamente un gioco da gioco da gioco – e così via con la seconda squadra nella seconda metà ( che è Man City vs. Real Madrid).

I club schierati giocheranno una seconda tappa a casa.

Quali dati sono il gioco knockout per bici -off?

Primi gambe: 11.-12. Febbraio 2025

Seconda gamba: 18.-19. Febbraio 2025

Ogni club giocherà una volta martedì e una volta mercoledì.