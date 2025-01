Draymond escolhe Flagrant e Tech em polêmica sequência contra Grizz apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Um momento polêmico certamente aconteceria quando Draymond Green enfrentou o Memphis Grizzlies.

A sequência combustível ocorreu no início do quarto período na noite de sábado no Chase Center, quando o atacante do Warriors cometeu uma falta dura sobre o pivô novato do Grizzlies, Zach Edey.

Os ânimos explodiram por alguns segundos antes que a ordem fosse restaurada. Mas os árbitros revisaram a jogada e marcaram falta flagrante 1, para grande perplexidade de Green.

Green gostou muito de Edey errar o primeiro lance livre e pode ser visto dizendo “A bola não mente”.

Mas a disputa de Green com os árbitros não terminou aí.

Na posse seguinte dos Warriors, Green acertou uma cesta de três pontos e deixou os árbitros descobrirem. Naturalmente, ele recebeu uma falta técnica.

Green não foi o único jogador do Warriors a atrair a ira da equipe de arbitragem, já que Dennis Schroder recebeu uma falta técnica alguns minutos depois, quando gritou com os Grizzlies após uma bandeja e uma falta.

A boa notícia para os Warriors é que todos os lances livres que deram aos Grizzlies não voltaram contra eles.

