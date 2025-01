Draymond explica de forma hilariante a falta viral do dia de Natal contra o Lakers apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Draymon Verde Recentemente, ele proporcionou um dos momentos mais divertidos da temporada 2024-25 da NBA, suplexando dois oponentes durante a derrota do Warriors no dia de Natal para o Los Angeles Lakers.

No entanto, de acordo com Green, havia muito mais do que parecia na superfície, enquanto o atacante dos Warriors explicava seu raciocínio para a estranha sequência durante um segmento no “The Draymond Green Show with Baron Davis”.

“Então, na verdade, meu árbitro favorito (Scott Foster) está na linha de base. No boxout, eles colocam os braços na minha frente, o que você não pode fazer. É ilegal. Como se eles se conectassem e agarrassem os braços um do outro.” .”, disse Verde. “Eu pensei: ‘Scott! Eles não podem fazer isso!’ Scott diz: ‘Ei! Desbloqueie os braços, você não pode fazer isso.’ Ele diz: ‘Você não pode fazer isso!’

Então você me conhece. Eu penso rápido. Se os braços deles estiverem conectados, se você correr para os braços deles, na verdade é uma falta para eles. Então eu aviso Scott duas vezes, ele vê que eles estão de braços dados, então eu vou embora. Dou um pequeno passo para trás, corro e tento correr para seus braços. ‘Scott, (veja) os braços deles estavam ligados, você não vai apitar?’ Aí pensei: ‘Ah, ainda não deram o sinal, tenho que fazer mais para conseguir essa falta’.

Barão: Você acha que não foi culpa sua? Draymond: Não, foi definitivamente uma falta para mim, com certeza.@barondavis: Ok 😂 🤣 @Dinero23Verde detalha o que REALMENTE aconteceu antes do suplex contra o Lakers no dia de Natal. pic.twitter.com/j7up4c3iQD – The Draymond Green Show com Barão Davis (@DraymondShow) 9 de janeiro de 2025

“Então eu crio mais contato com ele. Scott apita e diz: ‘Falta dupla. Não, falta em você. Faça um lance livre.’ Ele diz: “Não sei o que deveria ser, mas sei que você cometeu uma falta, então tanto faz.” Eu disse: ‘Scott, mas você acabou de vê-los enganchar os braços!’ Ele me disse: ‘Draymond, você definitivamente vai sofrer uma falta’”.

“Você achou que não foi sua culpa?” O co-apresentador de Green, Barão Davis, perguntou.

“Não, foi definitivamente uma falta para mim, com certeza”, respondeu Green. “Mas foi apenas uma falta para mim, porque ele errou a primeira falta quando corri para seus braços.”

Green, um dos jogadores mais cerebrais da NBA, estava no caminho certo, procurando explorar uma regra obscura a seu favor ao tentar cometer uma falta. No entanto, após a decisão de Foster, o tetracampeão da NBA terá que se contentar com a história excepcional que resultou do fiasco, e não com a falta que originalmente buscava.

