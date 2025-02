Draymond Green chiama noiosi giochi NBA – “No Fabric”

OAKLAND, California – Draymond Green, ha parlato per alcuni minuti sabato mattina dello stato del gioco, di come credono che sia diverso da quello che fosse una volta, come le stelle non hanno alcun vantaggio di essere stelle come hanno fatto in passato.

E poi un campione di quattro volte con Golden State Warriors è stata posta da una semplice domanda: pensi che il gioco NBA sia noioso?

“Assolutamente”, ha detto.

Questa è una sfida che l’NBA sta cercando di respingere in questo momento, l’idea che questa era di giochi con un punteggio più alto, più 3 a prova che mai e la mancanza di rock- ‘, calzini come lì. Alcune generazioni hanno danneggiato il prodotto.

“Penso che ora come una lega guardiamo così in profondità nell’analisi e ascoltiamo le persone, come dicono ad alta voce, vogliamo 3 o distribuzione. Non sparare troppi saltatori medi “, ha detto Damian Lillard sabato. “Lo senti e penso che richieda solo l’originalità del gioco.

“Ma è la CopyCat League in cui giochiamo e non puoi lasciare che tutti giochino in un modo, in modo di successo, e giochi in un modo diverso. Devi entrare in armonia con ciò che sta lavorando alla vittoria, e in questo momento è quello che è. “

Da un lato, l’NBA entrerà in una nuova linea di negozi di trasmissione e streaming che genererà almeno $ 76 miliardi, circa tre volte più dell’ultimo accordo – quindi l’interesse esiste ancora, anche se la valutazione è in calo per Qualche anno fa nello status che la lega riconosce liberamente. Gli stipendi dei giocatori sono più grandi che mai, la lega sta ancora preparando la frequenza e la merce vola ancora fuori dagli scaffali.

Il commissario NBA Adam Silver indica tutti e altro, come prova del fatto che lo stato del gioco sia, “eccellente”.

“Prestiamo molta attenzione a lui”, ha detto Silver. “Non dirò mai che non c’è spazio per il miglioramento. Lo guarderemo e lo studieremo. Ma in questo momento sono contento del gioco.”

Tuttavia, l’NBA sente ancora una domanda sul prodotto. E Green è uno di coloro che pensano che esistano problemi. Ha citato un’intervista che ha recentemente visto dove il defunto Kobe Bryant, morto nel 2020, ha descritto il gioco come “basket casuale”.

“È tutto penetrato e il parco giochi”, ha detto Bryant in un’intervista. “Puoi fare un colpo, forse no.”

Disse Green: “Non potrebbe essere più corretto.”

Green ha parlato della recente partita di Golden State contro LeBron James e Los Angeles Lakers e di come è stato “rinfrescante” andare contro il pensatore, come James – noto per trovare debolezze e usarli.

“Ogni proprietà è una specie di scacchi”, ha detto Green. “Oggi non lo capisci nell’NBA. … non lo capisci regolarmente. noioso.”

E per una squadra come Warriors-S con campioni comprovati come Green e Stephen Curry, insieme al campione allenatore di Steve Kerr-HRA che la corsa e le riprese non è un piano di gioco completamente preferito.

“Vuoi essere una delle squadre che non giocano una partita casuale”, ha detto Green. “Questa è una sfida.”