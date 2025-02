Draymond Green de Warriors diz que a NBA é “muito chata”, exceto quando ele joga contra LeBron James

A estrela do Golden State Warriors, Draymond Green, nunca tem vergonha de dizer o que pensa e soou no estado do início do jogo no sábado de manhã durante o fim de semana das estrelas em São Francisco. Verde chamado de moderno NBA “Muito chato” e explicou por que ele gosta de competir contra LeBron James.

O Los Angeles Lakers derrotou recentemente o Warriors, 120-112, em um duelo de revés entre James e Steph Curry, no qual o segundo saiu por 42 pontos, 17 rebotes e oito assistências, enquanto o primeiro colocou 37 pontos, sete rebotes e quatro rebotes e quatro assistências.

Apesar desse resultado, Green disse que é “refrescante” para jogar contra James porque ele faz você pensar.

“Cada posse é algum tipo de movimento de xadrez”. Green disse, através da Associated Press. “Você não entende isso hoje na NBA, muitas vezes … você não apenas consegue isso regularmente. É apenas quem pode correr mais rápido, que pode alcançar mais 3s, não é uma substância. Acho que é muito chato”.

Ironicamente, os Warriors talvez sejam mais responsáveis ​​do que qualquer outra equipe de empurrar a NBA para esta era de espaçamento e tiro. Sua pequena bola se aproximou com Green no centro e Curry e Klay Thompson disparando da faixa de 3 pontos não apenas os ajudou a ganhar três campeonatos, mas também mudou o esporte para sempre.

No entanto, Green está entre muitos, que sentem que as coisas foram longe demais nos últimos anos. O Warriors 2015-16, que venceu 73 jogos, liderou a liga com 31,6 tentativas 3 pontos por jogo. Essa marca levaria 29 nesta temporada. Existem quatro equipes que levam mais de 40 3 3 por jogo, lideradas pelo Celtics em 48,3, que os tem em ritmo para esmagar o recorde de todos os tempos para tentativas em uma temporada.

De fato, o comissário da NBA, Adam Silver, disse que a liga está investigando o assunto. Durante uma entrevista com Colin Cowherd em 15 de janeiro, Silver disse que houve mudanças: “Como os administradores de jogos, Joe Dumars lidera nosso comitê de competição aqui, nós o modificaremos, corrigiremos esses problemas”, disse Silver.

Silver apontou, no entanto, que não há solução fácil e que a liga não deseja tomar uma decisão reacionária.

“Então eu acho que temos que ter cuidado”, disse Silver. “A única coisa que não queremos fazer é que eu não quero simplesmente mover a linha de 3 pontos. Agora estamos passando por um processo, vendo como esses jogadores estão se adaptando às novas regras e descobrindo quais mudanças devemos fazer.

“Para ser sincero, gostaria que fosse tão simples quanto simplesmente mover a linha de trás de 3 pontos, porque então obstruímos a área sob a cesta, e isso não é um basquete tão atraente”.

Será fascinante ver como a NBA decide abordar a tendência atual de 3 pontos de 3 pontos e como isso afeta o resto do jogo. Aconteça o que acontecer nos próximos anos, fica claro que a liga está ouvindo Green e aqueles que estão frustrados com o estado atual do jogo.