Draymond Green faz uma previsão de guerreiros ousados ​​após o comércio de Jimmy Butler: “Vamos ganhar o campeonato”

Os Golden State Warriors têm 3-1 com Jimmy Butler no alinhamento e não há dúvida de que ele abordou várias das fraquezas dos Warriors. Antes de fazer Comércio de ButlerOs Warriors não conseguiram alcançar a borda ou a linha de lances livres para salvar suas vidas. Nos quatro jogos da troca, ambas as taxas de frequência dispararam.

O Golden State passou de 26 para o segundo em tentativas de lances livres para o jogo, graças em grande parte às 40 tentativas que Butler explicou por conta própria. Eles também estão tirando mais seis chutes na área restrita por jogo e são o segundo em roubo por jogo com Butler.

Tudo isso está promovendo uma ofensiva mais fácil para uma equipe que agora tem dois criadores de superestrelas legítimas, em vez de apenas uma a quem a defesa pode dedicar toda a sua atenção. Tudo mudou, e Draymond Green, por exemplo, não tem vergonha de cantar os louvores de Butler, a quem ele chamou de “Changer de franquia” Após a vitória dos Warriors em Houston, o que leva ao intervalo All-Star.

Green foi mais longe no domingo à noite, enquanto estava na área de trabalho como parte da transmissão do TNT All-Star.

“Acho que seguimos na direção errada, pensando que tínhamos descoberto e nunca descobrimos”. Green disse de guerreiros antes do comércio. “Como (Butler) esteve aqui, entramos em cada jogo pensando e acreditando que vamos ganhar esse jogo. Isso é muito útil nesta liga.

“Ele trouxe essa crença”, continuou Green. “E acho que vamos ganhar o campeonato”.

Woah, o que foi isso? Diga isso mais uma vez, Draymond.

“Sinto muito. Eu disse Acreditar Vamos ganhar um campeonato, mas Mintí, “Draymond esclareceu quando foi convidado a repetir sua proclamação”. são Vou ganhar o campeonato.

Não é que alguém fique surpreso com Draymond Green falando um pouco louco, mas mesmo para ele é um ótimo trecho. Os Warriors atualmente têm o último jogo da Conferência Oeste com um recorde de 28-27. Essa é uma ótima maneira de conter, muito menos vitória, um título.

Demônios, dois dos três jogos que os Warriors jogaram com Butler no alinhamento foram contra um time que jogou sem o melhor jogador: primeiro eles derrotaram o Bucks sem Giannis Antetokounmpo e depois perderam para Dallas sem Anthony Davis. Uma das outras vitórias foi contra os infelizes touros. O outro era legítimo, contra foguetes com ambas as equipes em uma parte consecutiva.

Stephen Curry comentou as consultas de Draymond depois de vencer o MVP no jogo da NBA Stars de 2025.

“Estou empolgado. Tenho Draymond na transmissão que garante que estamos ganhando um campeonato”, disse Curry. “Adoro expectativas e tenho algo para jogar. Está acendendo um incêndio, com certeza.”

Disse tudo isso, Green tem razão em ressaltar que os guerreiros se sentem como uma equipe que vale a pena acreditar com Butler no chão. No que devemos acreditar neles é uma questão de discussão; O candidato ao título ainda parece uma seção. Mas eles não duvidam que sejam uma equipe muito melhor e mais perigosa e, dada a paridade sob o OKC no Ocidente, os Warriors são definitivamente uma das equipes que podem surgir do próximo nível para ameaçar uma coroa da conferência, no menos.