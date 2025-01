Draymond Green pensa che Derrick Rose sia un Hall of Famer

Derrick Rose è stato un giocatore speciale dal momento in cui è entrato nella NBA.

I Chicago Bulls sapevano che sarebbe stato l’élite e non ha deluso.

Rose ha giocato per i Bulls dal 2008 al 2016, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti durante la sua permanenza lì, tra cui Rookie of the Year, un MVP e tre giochi All-Star.

È stato il primo volto della franchigia da quando Michael Jordan se n’è andato, dando ai fan un motivo per tifare di nuovo per la squadra.

Mentre molti pensavano che Rose sarebbe stato un giocatore di grande impatto nella NBA per più di 15 stagioni, gli infortuni hanno ostacolato il suo tetto complessivo.

Era eccezionale quando era in buona salute, ma soprattutto verso la fine della sua carriera, per Rose era difficile ottenere una serie di partite sane.

Considerando le sue ferite in mente, alcuni sono scettici sul fatto che sia un futuro Hall of Famer.

C’è da sostenere che Rose, a causa dei suoi infortuni e della mancanza di partite giocate, non dovrebbe essere considerato per la Hall.

Draymond Green ha fatto una controargomentazione in un recente segmento del suo spettacolo in cui ha regalato a Rose i suoi fiori.

“Se vinci MVP nella NBA, sei un Hall of Famer”, ha detto Green.

Agli occhi di Green, chiunque vinca un premio MVP dovrebbe essere nella Hall of Fame, poiché significava che veniva visto come il giocatore migliore e più influente del campionato per un’intera stagione.

La campagna MVP di Rose è quella di cui i fan parlano ancora oggi, un’indicazione che la sua eredità è molto intatta.

Gli elettori MVP vedranno le cose dal punto di vista di Green quando arriverà il momento di votare?

