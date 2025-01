Draymond trolls Nurkić por suspensão e briga com Marshall apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

A carne entre Draymond Green e Jusuf Nurkic Provavelmente continuará seu curso até o fim dos tempos.

Ou pelo menos até que ambos parem de fazer coisas que os coloquem em apuros com a NBA.

Até que isso aconteça, eles continuarão gorjear e provocar um ao outroassim como Green fez depois que Nurkić foi suspenso por três jogos por uma briga recente com Naji Marshall durante o Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks.

“Eu não entendi muito bem, ele simplesmente escolheu um enredo do nada e o fez”, disse Green no último episódio de “The Draymond Green Show with Baron Davis”. “Mas espero que esse irmão tenha recebido a ajuda que precisa.

“Cara, veio do nada, como se algo estivesse errado na vida, simplesmente voltando e balançando daquele jeito. Mas então quando eles me jogaram no chão e eu agarrei o rosto dele, fiquei realmente chocado.”

A luta ocorreu quando Nurkić foi marcado por uma falta ofensiva enquanto era defendido por Daniel Gafford e a altercação rapidamente aumentou. Nurkić confrontou Marshall antes de desferir um golpe na cabeça, e então Marshall respondeu com um soco.

PJ Washington rapidamente empurrou Nurkić para o chão antes que as equipes fossem separadas, e todos os três jogadores envolvidos foram expulsos da vitória final do Dallas por 98-89.

A NBA suspendeu Marshall por quatro jogos e Nurkić por três.

É claro que os comentários de Green são uma zombaria do que Nurkić disse quando eles tiveram sua própria luta em 2023. Quando os Warriors e os Suns se enfrentaram em dezembro de 2023, Green deu um soco no rosto de Nurkić e foi sancionado com suspensão de 12 jogos por comportamento repetido.

Depois daquele jogo cheio de drama, os comentários de Nurkić aos repórteres se tornaram virais e agora o tiro saiu pela culatra para o grande homem do Suns.

“Não sei o que se passa com ele”, disse Nurkić. “Pessoalmente, sinto que aquele irmão precisa de ajuda. Estou feliz que ele não tenha tentado me estrangular.”

Os dois trocaram ideias desde o mesmo incidente, e Green agora ri por último.

“Nurkić, pare de bater nas pessoas”, disse o co-apresentador de Green e ex-armador dos Warriors, Baron Davis. “Você não gosta disso.”

Dado o histórico da disputa, é apenas uma questão de tempo até que Nurkić responda. E os fãs podem não ter que esperar tanto, já que os Warriors recebem o Suns em 31 de janeiro no Chase Center.

Baixe e acompanhe o podcast Dubs Talk