Drew Brees parla del Super Bowl a New Orleans, rompe Chiefs vs. Eagles

Il Super Bowl è tornato a New Orleans e l’epica resa dei conti è tra Masters e Eagles ambientato il 9 febbraio a SuperMome e chi sarebbe meglio parlare del grande gioco Big Easy Than Drew Brees. L’ex difensore dei santi è sicuro per l’induzione del 2026 presso la Pro Football Hall of Fame e ha vinto il Super Bowl con New Orleans nel 2009. È durato alcuni minuti per parlare con Fox Sports del perché il Super Bowl è uno speciale New Orleans, questa partita quest’anno E altri argomenti NFL.

Fox Sports: Prima di tutto, cosa torna il Super Bowl a New Orleans?

Sciocchezze: È enorme. Sono 11 volte che New Orleans ha ospitato il Super Bowl, che è più legato a Miami. E c’è motivo di tornare a New Orleans perché è una grande città ospitante. Sanno come organizzare una festa. Sanno come mostrare a tutti un buon momento, solo il vecchio bene a sud dell’ospitalità.

A New Orleans piace davvero intrattenere ed è così bravo. Quando si pensa a quell’area del New Orleans Center sul blocco francese, CBD (Central Business District), area di stoccaggio, hai una cupola lì, tutta l’ospitalità, tutti gli hotel, i ristoranti, la musica dal vivo. Voglio dire, tutto è raggiungibile a piedi. Quindi letteralmente cadi in città e non devi mai saltare in macchina. Cammini ovunque. E c’è solo vitalità ed energia che conosci solo mentre cammini. Tutti sono così amichevoli e così invitanti. Adoriamo mostrare la nostra città. Adoriamo presentare la nostra cultura e penso che sia qualcosa che le persone apprezzano davvero e quindi tornano da noi.

Fox Sports: Quanti Super Bowl sei stato come fan? Eri lì a New Orleans nel 2013?

Sciocchezze: Non ero allo stadio. Sono stato un po ‘scioccato dopo la stagione (dove i santi sono andati 7-9), quindi ho deciso di non andare. La maggior parte del Super Bowl, sono lì per eventi durante la settimana e torno a casa sul divano con la mia famiglia e guardo il gioco. E in parte non è frustrazione perché non giochi nel gioco, ma sono stato a molti giochi. Sono andato in un po ‘di Super Bowl giocando, solo perché c’erano squadre che mi sembravano di avere una sorta di beneficio strategico seguindoli di persona. Ma eccomi qui quando i maestri cercano di fare la storia e le aquile cercano di impedire loro di fare la storia – e vendetta due anni fa.

Fox Sports: Hai vinto l’unico Super Bowl in cui stavi giocando, quindi eri efficace in questo modo. Hai Patrick Mahomes che va al suo quarto titolo e al terzo senza precedenti di fila. Hai Jale per ferire la stessa squadra per la seconda volta in tre anni, ancora cercando di ottenere il loro primo titolo. Chi ha più pressione su di lui?

Sciocchezze: Si potrebbe dire che i Maestri hanno portato questa pressione del prestito per tutta la stagione. Penso di parlare con chiunque conosca davvero il gioco e abbia solo paura di ciò che i Master sono stati in grado di ottenere. Nonostante il fatto che a volte non abbiano un bell’aspetto quest’anno. Sembravano sicuramente alcuni difetti e non erano così efficaci come ti sarebbero aspettati che fossero, eppure hanno concluso la stagione 16-1. È ogni settimana che dici “Cosa c’è che non va nei maestri? Cosa c’è che non va nei maestri? Cosa c’è che non va nei maestri?” E sono 16-1, giusto? Beh, non mi interessa cosa c’è che non va. Scoprono il modo di vincere. Hanno ottenuto un campionato nel DNA, come se ci fosse un momento alla fine del gioco in cui hanno l’opportunità di giocare è probabile che lo faranno.

È davvero difficile contro i maestri. Tuttavia, direi che le Aquile sembrano un crimine inarrestabile in questo momento. Non vedo come gestisci Saqo Barkleya. Sono così buoni davanti. E poi hai avuto un Jalen che è una minaccia per guidare la palla sempre, quindi diventa quasi come un inibitore in più nel gioco di corsa. Quindi inevitabilmente hai Saquo uno con qualcuno sul campo aperto e buona fortuna a te. E poi difensivamente, sono davvero molto stretti. E hanno la motivazione a perdere le dita dei Masters due anni fa e solo a malapena hanno perso la partita, 38-35. Quindi c’è il bordo. E sono sicuro: “Ciao, non abbiamo nulla da perdere. I Maestri sono pressioni, non noi.”

Saquo Barkley è inarrestabile?

Fox Sports: Mentre esci dal gioco per un secondo, ci sono così tanti giovani difensori, amici del primo e secondo anno. Ce n’è uno che ti è piaciuto che tu abbia davvero influenzato di più nell’ultimo anno?

Sciocchezze: Quest’anno, la stagione di Jayden Daniels è stata davvero fenomenale. C’è una cortesia e una manifestazione che è al di fuori dei suoi anni in cui pensi solo a un difensore principiante. Il fatto che abbiano continuato era in gran parte dovuto alla sua capacità di giocare e della leadership e del modo in cui tutti questi ragazzi credevano in lui. E Bo Nix, Flex con Denver. Voglio dire, goly, erano caldi e ha giocato molto bene con Sean Payton. Erano i ragazzi del primo anno che sono saltati da me.

Ma poi penso a tutti i difensori della lega che sono sesto o meno. Sai, Joe Burrow e CJ Stroud e Bryce Young sono fuori dalle prime avversità quest’anno e finiranno l’anno come ha fatto lui. Voglio dire, il futuro è così luminoso con questi giovani difensori. Sono così divertenti da guardare. Sono così dinamici. Penso che il campionato sia ora in buone mani con questi giovani QB.

Fox Sports: Con tutti gli occhi a New Orleans, i santi sono solo le uniche squadre che hanno ancora assunto un allenatore. Cosa ne pensi di quel lavoro e di quella situazione, e cosa deve fare il team per tornare a dove erano lì?

Sciocchezze: Sfortunatamente per loro quest’anno sono stati appena distrutti da un infortunio. Penso che tutti abbiamo visto cosa possono essere i santi quando erano sani. Per le prime due settimane erano coperte del mondo, no? Poi improvvisamente perdi il ricevitore, perdi un altro ricevitore, perdi le linee interne, perdi Taysom Hill, perdi la camera di Alvin. Perdi un quarterback. È una slitta dura. Penso che abbiano ancora ottimi pezzi di core in atto per incontrarci. Vedi, penso che anche la divisione sia aperta. Non che NFC South avrebbe dato fuoco al mondo, giusto? Penso che nove vittorie abbiano vinto questa divisione qui negli ultimi due anni.

È una lega guidata dal difensore, quindi penso che tu debba assicurarti di avere un sistema offensivo in atto e un allenatore che rifiuta Derek Carr ed è in grado di metterlo in una posizione in cui può essere al meglio. Determina molto su ciò che accade con il resto della squadra e l’umore. Difensivamente, penso che abbiamo sempre avuto una grande leadership e sento che siamo stati i primi dieci difesa negli ultimi otto anni consecutivi. Sfortunatamente, quei ragazzi sono stati messi in posti davvero difficili l’anno scorso con tutte le lesioni.

Quindi penso che i pezzi di base siano in atto. Trovi solo un allenatore che può davvero mettere la cultura, le fondamenta e la responsabilità e apparentemente i sistemi che si adattano ai punti di forza dei giocatori. Penso che tu abbia un gran numero di leader, aggiungendolo ulteriormente attraverso la libera agenzia e poi attraverso una bozza.

Fox Sports: Per le persone che vanno a New Orleans per un grande gioco, lavori in un posto con pacchetti premium per i fan che vogliono entrare in gioco e godersi alcuni eventi in tutto il gioco.

Sciocchezze: Questo è divertente. Ci sono un sacco di esperienze davvero uniche a New Orleans.

Fox Sports: L’ultima cosa che voglio chiedere di te è Eagles -linebacker Zack Baun, un principiante con i santi l’anno scorso in campionato. Cosa ricordi di lui e com’è vedere come è salito alle aquile in questa stagione?

Sciocchezze: Sono stato davvero entusiasta di Zack e penso che sia una storia incredibile e francamente che dovrebbe raccogliere molta ispirazione per molti giovani giocatori. Sai, ecco un ragazzo che è entrato, scegliendo il terzo round con i santi, principalmente un giocatore di squadra speciale del Wisconsin. Avevamo un grande gruppo centrale di amici in linebacker, ma per lui era tipo “Ehi, farò tutto ciò che posso aiutare con questa squadra. Imparerò da questi amici. Vado Approfitta di ogni opportunità che ottengo. ”

E poi ha l’opportunità di andare a Filadelfia, e poi sai che è all-pro ed è stato una parte enorme del loro successo in difesa. Questi sono ragazzi con radici. Voglio dire, sono così felice per lui. Ha guadagnato ognuno di essi. Lo merita. Penso che ci sia solo una lezione per i giovani amici che si tratta di entrare nella situazione giusta e godersi ogni oncia di conoscenza e saggezza dagli amici con cui hai l’opportunità di giocare e poi essere pronto per l’opportunità. Quando arriva il tuo evento, amico, usalo.

Greg Auman è un giornalista di Fox Sports NFL. Ha trascorso un decennio prima coprendo Bucanieri ad esso Tampa Bay Volte e atletico. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

