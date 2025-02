Drew Brees rivela i suoi pensieri onesti su Jalen Hurt

Ancora una volta, Philadelphia Eagles è solo una vittoria dalla gloria finale.

Sono tornati nel Super Bowl per la seconda volta negli ultimi tre anni.

Ecco perché, per quanto le persone siano in prima linea nei loro giochi di corsa, elenco e difesa spogliati da stella, Drew Brees pensa che dovrebbero anche causare credito a Jalen.

Quando ha parlato con Kay Adams nel suo spettacolo “Up & Adams”, l’ex vincitore del Super Bowl ha affermato che le persone sembrano dimenticare il viaggio di Hurts.

Champ @Drewbrees Sul Jalen fa male sottovalutato 🗣 “Puoi dire che è la mano calma che controlla la nave … Ho la sensazione che gli piace volare sotto il radar.”@Jalenhurts @hykayadams @Eagles | #Flyeaglesfly pic.twitter.com/fxgg8dyond – Up & Adams (@upandadamshow) 6 febbraio 2025

Lo ha elogiato per aver battuto costantemente le probabilità e per aver superato le avversità e le critiche che risalgono ai suoi giorni in Alabama quando è stato messo in panchina alla televisione nazionale a favore di Tua Tagovailoa.

Brees ha elogiato la capacità di Hurts di espandere i giochi con le gambe o eccellere in tasca, e gli piace anche il suo comportamento.

La Hall of Fame -Quarterback ha affermato che tutte le critiche potrebbero venire da dove gioca, aggiungendo che lo batte come un giocatore a cui piace volare sotto il radar.

Hurts è stato dubitato ancora e ancora e ha superato la maggior parte delle critiche.

Perdere un altro Super Bowl può essere un colpo mortale per la sua reputazione in quanto alcune persone non sembrano ancora essere sicure del suo status di superstar della NFL.

Quindi, dopo tutto, ha passato e ciò che ha ottenuto nella sua carriera, è sicuro dire che non sarà disturbato dalle luci brillanti o dal rumore esterno.

È già stato lì e ha giocato bene nel Super Bowl.

Ora è il momento di finire il lavoro.

