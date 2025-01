Drew McIntyre culpa Travis Scott por sua derrota na estreia no WWE Raw Netflix

O Guerreiro Escocês sofreu derrota no episódio de estreia

‘The Scottish Warrior’ Drew McIntyre enfrentou Jey Uso em uma luta rancorosa no episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix, que foi ao ar em 6 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

McIntyre está em uma missão para eliminar todos os membros do OG Bloodline e Jey foi seu segundo alvo depois de Sami Zayn. McIntyre atacou Sami Zayn e Jey Uso em seu retorno no mês passado e armou um confronto final contra ele e Zayn no Evento Principal de Sábado à Noite em 15 de dezembro de 2024.

McIntyre estava invicto contra Zayn e manteve sua seqüência ao derrotar Sami e mudar seu foco para eliminar Jey. No entanto, a busca de Drew para eliminar todos os membros da facção OG Bloodline foi interrompida bruscamente na estreia de Raw Netflix.

Apesar de controlar a maior parte da ação, Jey conseguiu enrolar o Scottish Warrior para uma contagem de três. Jey quebrou o recorde invicto perfeito de McIntyre contra ele e conquistou sua primeira vitória contra o guerreiro escocês.

Drew McIntyre se concentra em eliminar pessoas que o machucaram

Em uma aparição recente no Babyfaces Podcast, McIntyre falou sobre o próximo Royal Rumble PLE, a estreia histórica do Monday Night Raw na Netflix, e como se vingar de OG Bloodline.

Durante a conversa, o guerreiro escocês foi questionado sobre seus planos para a WrestleMania deste ano e conquistar o título e mantê-lo por muito tempo.

McIntyre afirmou que ganhar o título mundial no maior palco é o “objetivo final”, mas neste momento ele tem objetivos muito específicos em mente. “Meu foco imediato não são os títulos, você sabe que eu ganho o Rumble, ok! Posso escolher qualquer campeão que quiser, não é prioridade no momento!”

O guerreiro escocês revelou então que seu foco atual é eliminar todos que o prejudicaram, que é a Linhagem OG. Além disso, ele revelou o verdadeiro motivo da derrota na semana passada, afirmando que era de “alto contato”.

“Estou focado em eliminar as pessoas que me machucaram, que são os membros do OG Bloodline. Deixei bem claro, estou direcionando agora o que aconteceu em geral na semana passada, Los Angeles não foi uma desculpa, alto contato. – me distraiu. Jey (Uso) teve uma corrida rápida, eu o venci 10 vezes na TV antes de ele me vencer uma vez com uma vitória por acaso”, disse McIntyre.

McIntyre se referia ao astro do hip-hop Travis Scott, que acompanhou Jey Uso em sua entrada. Scott estava fumando um baseado durante a entrada do Intuit Dome na semana passada.

A derrota da semana passada irritará ainda mais McIntyre e ele provavelmente exigirá uma revanche ou emboscará Jey Uso no episódio desta noite, enviando uma mensagem para o resto do OG Bloodline.

Você acha que a vitória de Jey Uso sobre Drew McIntyre foi um acaso? Como reagirá o guerreiro escocês à perda humilhante? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.