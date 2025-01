Drew Rosenhaus parla del futuro di Tyreek Hill con i Dolphins

I Miami Dolphins terminarono la stagione con un deludente record di 8-9.

Guarderanno i playoff da casa.

Dopo il finale di stagione regolare della scorsa settimana, che si è concluso con una dura sconfitta contro i New York Jets, il wide receiver All-Pro dei Dolphins Tyreek Hill ha avuto parole dure per la squadra e sembrava sul punto di lasciare l’organizzazione.

L’agente di Hill, Drew Rosenhaus, si è unito al “The Pat McAfee Show” giovedì per mettere a tacere ogni discussione su quello che è successo a Hill.

“(Tyreeks) è molto appassionato. Penso che alla fine sia impegnato con la squadra di football dei Dolphins…(I Dolphins) hanno molte più preoccupazioni. Tyreek Hill non è uno di questi”, ha detto Rosenhaus.

"(I Dolphins) hanno molte più preoccupazioni. Tyreek Hill non è una di queste." 👀 L'agente di Tyreek Hill Drew Rosenhaus parla del futuro di Hill con i Dolphins.

Hill compie 31 anni in questa offseason, ma è ancora uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato.

L’otto volte Pro-Bowler ed ex campione del Super Bowl ha guidato la lega nel ricevere touchdown e yard nel 2023.

Ha giocato nonostante gli infortuni in questa stagione e ha dovuto giocare parte della stagione senza il quarterback del Pro Bowl Tua Tagovailoa.

L’ex allenatore di Kansas City può prendere il comando di qualsiasi difesa ogni volta che viene chiamato il suo nome.

È uno dei migliori giocatori in assoluto del gioco e, se non è in campo per i Dolphins, la squadra di Mike McDaniel è in una posizione peggiore.

Il front office, la squadra e i tifosi dei Dolphins possono fare un respiro profondo dopo aver sentito che Hill è apparentemente impegnato per il futuro della squadra.

