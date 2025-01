Drexel Dragons vs. Delaware Fightin ‘Blue Hens: Como ver a transmissão ao vivo, o canal de televisão e o início do basquete da NCAA

Quem está tocando

Delaware lutando com galinhas azuis @ drexel dragons

Registros atuais: Delaware 11-9, Drexel 11-9

Como olhar

Quando: Sábado, 25 de janeiro de 2025 às 14h, horário oriental

Sábado, 25 de janeiro de 2025 às 14h, horário oriental Onde: Daskalakis Atlético Center – Filadélfia, Pensilvânia

Daskalakis Atlético Center – Filadélfia, Pensilvânia TV: FLUSPORTS

FLUSPORTS Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Experimente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

O que saber

Temos outro confronto emocionante do costeiro atlético programado, já que as galinhas azuis e os dragões de Drexel enfrentarão 14:00 ET no sábado no Daskalakis Athletic Center. As galinhas azuis de luta são pagas com alguns músculos ofensivos, pois tiveram uma média de 79 pontos por jogo nesta temporada.

Delaware chegará na quinta -feira com a intenção de se recuperar: eles venceram muito perto da última vez que jogaram, mas infelizmente sofreram uma séria mudança de sorte na quinta -feira. Eles terminaram do lado errado de um doloroso batendo 93-68 nas mãos de Hofstra. O Fightin ‘Blue Hens tiveram recentemente problemas, já que o jogo foi seu nono confronto consecutivo e perdido.

Embora a equipe tenha perdido, ainda teve algumas performances impressionantes. Um dos melhores vinhos de Niels Lane, que marcou 16 pontos, além de cinco assistências e dois assaltos. Ele teve alguns problemas para encontrar seu equilíbrio contra Elon no sábado, então este foi um passo na direção certa. Outro jogador que fez a diferença foi Erik Timko, que conseguiu 5 de 9 e acrescentou 16 pontos.

Enquanto isso, Drexel não pôde com o Northeastern na quinta-feira e caiu 70-61. O excesso/abaixo foi estabelecido em 131 pontos, por isso é um bom trabalho para os traigadores; Você estava certo em dinheiro.

A derrota de Drexel ocorreu apesar de um jogo de qualidade de Yame Butler, que conseguiu 8 no caminho para 17 pontos mais sete rebotes.

A derrota de Delaware reduziu seu recorde para 11-9. Quanto a Drexel, eles não foram brilhantes recentemente, desde que a equipe perdeu três de seus últimos quatro jogos, o que afetou significativamente seu recorde de 11-9 nesta temporada.

Delaware ficou aquém contra Drexel quando as equipes jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, caindo 70-60. Delaware pode vingar sua derrota ou a história pode se repetir? Sabemos muito em breve.

História da série

Drexel venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Delaware.