Dribblers de Delhi param a corrida vencedora dos Titãs de Mumbai com uma vitória próxima

Lachlan Barker e Daniel Poelsma estrelaram os Dribblers em sua vitória no Inbl Pro U25 2025.

Os Dribblers de Delhi quebraram a sequência de três jogos dos Titãs de Mumbai em um choque de Jaws INBL Pro U25 2025 no estádio interno de Thyagraj, excedendo uma vitória por 88-84. Os Dribblers explodiram no primeiro tempo, acumulando 59 pontos, mas os Titãs voltaram ao segundo, estabelecendo uma extremidade dramática.

Lachlan Barker estrelou mais uma vez com 25 pontos, enquanto Daniel Poelsma derrubou Tres crucial para adicionar 23. Piyush Meena também fez sua primeira aparição para os dribles.

Os Dhribblers foram atirados, avançando com as primeiras cestas de Barker e James Montgomery. Mas os Titãs mantiveram o ritmo, com Aaron Verghese abençoando atacando a pintura agressivamente. Ambas as equipes endureceram em defesa, o que levou a uma grande quantidade de perdas de bola. Barker terminou a sala com um jogo de quatro pontos, estendendo a vantagem para oito.

No meio do segundo trimestre, a ofensiva dos Titans Chocó e Poelsma pegou o máximo, perfurando triplos para levar a vantagem a 15. Barker e Poelsma continuaram a empilhar os pontos, enviando os gotrotos no intervalo com um ponto de 25 pontos comando para direcionar.

Os Titãs mostraram grande determinação e determinação no terceiro trimestre, o que transformou a intensidade defensiva. Lokendra e Dalph Panopio capitalizaram os resultados rápidos e tiros de perímetro, desligando a liderança. Montgomery lutou na pintura, mas os Titãs tiveram o impulso. Os Titãs eram imparáveis, já que 42 pontos marcaram cortando a vantagem para 11 no último trimestre.

Kitto abriu a sala com três profundos para os Titãs, e Durell McDonald continuou com um jogo de três pontos, fechando a lacuna. Os Dribblers lutaram para encontrar fotos de qualidade, o que permitiu aos Titãs ditar o ritmo e reduzir a vantagem para apenas dois.

Enquanto Judd e McDonald avançaram através da defesa interna dos Dribblers para empatar o jogo, Barker e Pratyanshu tomam respondendo com cubos -chave para manter sua equipe à frente. Com apenas 18 segundos restantes, Barker afundou os arremessos sem embreagem, dando aos Dribblers uma vantagem de quatro pontos. Montgomery selou a vitória momentos depois com um impulso de dois pontos, garantindo uma emocionante vitória.

