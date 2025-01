Drue calma para os fãs que pensam que os chefes recebem tratamento especial dos árbitros após a vitória no campeonato da AFC: ‘Kick Rocks’

Drue Tranquill tem uma mensagem muito clara para os fãs que pensam que os chefes de Kansas City estão recebendo tratamento especial dos árbitros.

“Stones de chute.”

O apoiador voltou-se para as redes sociais após a vitória do Chiefs por 32-29 sobre o Buffalo Bills na partida do campeonato da AFC na noite de domingo. Essa vitória garantiu ao bilhete do Chiefs para o Super Bowl LIX, onde eles enfrentarão o Philadelphia Eagles e tentarão ganhar o que seria um terceiro campeonato consecutivo histórico.

Saudações para @Buffalobills .. que batalha. O resto de vocês pode levar toda essa conversa “ref” e chutar pedras. Estamos no negócio‼ ️ – Drue Tranquill (@dtranquill) 27 de janeiro de 2025

Durante a vitória de domingo no estádio Arrowhead, houve um tempo em que as contas foram negadas uma primeira tentativa em um lugar muito controverso.

O marechal de Bills Campo, Josh Allen, tentou se tornar um quarto e 1 e foi plantado no Yara 40. Embora a repetição mostrasse que Allen parecia chegar à linha para vencer, ele ficou aquém do campo. Uma revisão da repetição confirmou que a decisão e os chefes assumiram o controle.

Kansas City marcou cinco jogadas depois e aproveitou 29-22. Sem dúvida, essa decisão os ajudou a mudar o impulso do jogo e a preparar sua vitória.

Naturalmente, isso apenas alimentou a idéia de que os chefes estão recebendo tratamento especial de funcionários. Eles receberam alguns pedidos de grosseria desnecessária e controversa em sua vitória sobre os texanos de Houston na rodada anterior, o que só aumentou o tumulto.

Embora existam muitos no mundo da NFL que dizem que essa conspiração é ridícula (incluindo o ex -vice -presidente de arbitragem e o atual analista da Fox Rules Mike Pereira, que a chamou de “mito absoluto” na semana passada), a narrativa em grande medida nas redes sociais tem permaneceu. No final, não importa muito. Os Chiefs ainda venceram o jogo e terão a oportunidade de jogar por outro troféu de Lombardi.

Mas quando os Chiefs vão para o campo no Caesars Superdome, em Nova Orleans, no próximo mês, para o LIX do Super Bowl contra o Philadelphia Eagles, espera -se que pelo menos um certo grupo de fãs assista aos árbitros de perto.