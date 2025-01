Drysdale e Flyers derrotam Ducks na visita de Gauthier apareceu originalmente em NBC Sports Filadélfia

Uma multidão barulhenta deu as boas-vindas a Cutter Gauthier na Filadélfia e os Flyers aproveitaram a vantagem, derrotando os Ducks por 6 a 0, na noite de sábado no Wells Fargo Center.

Morgan Frost, Jamie Drysdale, Owen Tippett, Ryan Poehling, Matvei Michkov e Garnet Hathaway marcaram gols.

Gauthier, a quinta escolha geral em 2022 que acabou zombando dos Flyersteve que suportar vaias e gritos desde o momento em que ele bateu no gelo para o aquecimento. Foi seu primeiro jogo na Filadélfia desde que Negociado há um ano após se recusar a assinar com os Flyers.

Os Flyers (18-20-5) precisavam desesperadamente de uma vitória e conseguiram uma seqüência de quatro derrotas consecutivas (0-3-1). Há apenas dois dias, foram eles que receberam vaias no Wells Fargo Center de uma derrota feia por 4-1 para as estrelas.

Os Flyers venceram a série de dois jogos da temporada regular contra os Ducks (17-20-5). Eles venceram o Anaheim por 3 a 1, há duas semanas, no Honda Center..

• Drysdale eletrizou a torcida ao ampliar a vantagem dos Flyers para 2 a 0 com um placar power play no primeiro período.

O zagueiro de 22 anos foi o jogador que os Flyers adquiriram no comércio de Gauthier. Após o gol, um grito alto de “Jamie está melhor” começou.

As coisas ficaram difíceis no final do primeiro tempo e continuaram no segundo e terceiro. Travis Konecny ​​​​trocou algumas palavras com Gauthier após um apito no verso do meio. No final do período, ele deu assistência no gol de Tippett, o que aumentou a vantagem dos Flyers para 3-0.

O gol de Poehling veio apenas aos 24 segundos do quarto período e a goleada começou para os Flyers. Depois que Michkov se juntou a nós, mais cantos de Gauthier se seguiram. Hathaway marcou menos de um minuto e meio depois.

Konecny ​​​​terminou com quatro assistências e outros cinco Flyers fizeram jogos multiponto.

• Samuel Ersson registou a sétima derrota da sua carreira, com 22 defesas.

O jogador de 25 anos teve um desempenho estabilizador na rede, onde os Flyers tiveram todos os tipos de lutas.

O goleiro do Anaheim, John Gibson, parou 24 dos 30 chutes dos Flyers.

• Joel Farabee estava saudável e arranhadoque encerrou sua seqüência de 216 jogos no ironman. Olle Lycksell entrou na escalação e jogou na linha de Sean Couturier junto com Michkov.

• Os Flyers voltam à ação na segunda-feira, quando recebem o atual campeão Panthers (19h ET/NBCSP).

