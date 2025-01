Due e fatto: come le prime 8 squadre della NFL a cercare il three-peat hanno fallito

Come forse avrai sentito, i Chiefs stanno cercando di diventare la prima squadra della NFL a vincere tre campionati consecutivi nell’era del Super Bowl. Kansas City è a sole due vittorie dall’eliminazione, il che significa che i Chiefs sono più vicini di quanto lo sia stata qualsiasi squadra negli ultimi 48 anni.

Fare tre swell di solito non è facile. Nessuna squadra dei quattro principali sport ha fatto una cosa del genere negli ultimi 20 anni. I Los Angeles Lakers hanno vinto tre campionati NBA dal 2000 al 2002, i New York Yankees lo hanno vinto nel baseball dal 1998 al 2000 e i New York Islanders hanno vinto quattro Stanley Cup consecutive dal 1980 al 1983.

Ma andare al Super Bowl dopo due campionati consecutivi sarebbe una cosa senza precedenti nella NFL. Naturalmente, non è tutto ciò che i Chiefs cercano, ma mentre si preparano a ospitare i Bills nella partita del campionato AFC, diamo un’occhiata alle otto squadre della NFL che hanno vinto Super Bowls consecutive e perché non sono state all’altezza. cercarne un terzo. (Nota: gli anni si riferiscono alle stagioni in cui hanno giocato, non all’anno del Super Bowl.)

Patrioti del New England2003-05

PERCHÉ HANNO VINTO: Sono stati tre campionati in quattro anni, e i campionati consecutivi arrivarono due anni dopo l’arrivo trionfale di Tom Brady nel 2001. Quei due titoli furono in gran parte dovuti a una difesa del New England che cedette il minor numero di punti del campionato in 2003 e il penultimo nel 2004. Brady ha lanciato tre touchdown e ha preparato il vincitore del gioco di Adam Vinatieri per battere Carolina, e i Patriots hanno ripetuto Brady ha lanciato altri due touchdown e Rodney Harrison ha licenziato Donovan McNabb per vincere il tight end. Aquile.

COME HANNO FATTO: Il New England ha aperto la stagione 2005 con un solo 6-5, ha concluso con un ottimo 10-6, ma è dovuto andare in trasferta nel turno di divisione. Giocando a Denver, i Patriots hanno faticato quando Brady ha lanciato due intercettazioni e si è mantenuto a soli sei punti nel quarto quarto. Se non ricordi che Brady abbia perso contro Jake Plummer e i Broncos, probabilmente è perché Denver ha perso contro Pittsburgh una settimana dopo sulla strada per il campionato degli Steelers.

Tom Brady guidò i Patriots al loro secondo campionato e all’inizio di un double-peat con una vittoria per 32–29 sui Panthers nel Super Bowl XXXVIII. (Foto di Matthew West/MediaNews Group/Boston Herald tramite Getty Images)

Denver Broncos1997-99

PERCHÉ HANNO VINTO: A quattordici anni dall’inizio della sua carriera nella NFL, John Elway aveva un record di 7-7 nei playoff e due sconfitte sbilanciate al Super Bowl. Ma tutto si è riunito nel 1997-98, grazie in parte a Terrell Davis che correva per 581 yard e otto touchdown nei playoff del 1997, poi 468 yard in tre partite mentre i Broncos si ripetevano. Davis segnò il gol del vantaggio battendo i Packers nel primo anno, e poi Elway portò Denver in vantaggio per 31-6 battendo facilmente i Falcons nel secondo.

COME FINISCONO: Elway ha avuto la meglio, si è ritirato dopo titoli consecutivi, poi i Broncos hanno fatto un grande passo indietro. Aprirono la stagione 1999 con un record di 0-4 e finirono con un record di 6-10, grazie al quarterback del secondo anno Brian Griese che riuscì a segnare 14 touchdown contro 14 intercettazioni. Denver non vinse un’altra partita di playoff fino alla stagione 2005, quando pose fine al tiro del New England con un triplo.

Cowboy di Dallas1992-94

PERCHÉ hanno vinto: che dire dei Cowboys? Tre anni dopo una stagione da 1 a 15, Jimmy Johnson e Jerry Jones avevano “il trio” – il quarterback Troy Aikman, il running back Emmitt Smith e il ricevitore Michael Irvin – e dominarono la NFL, vincendo sei partite di playoff, tutte in doppia cifra. due Super Bowls facili sui conti. I Cowboys del 1993 finirono secondi per punti segnati e secondi per punti concessi, otto Pro Bowlers e l’MVP della lega Smith, che guidò la NFL nella corsa in entrambe le stagioni del campionato.

COME FINISCONO: Johnson e Jones si separarono e Barry Switzer subentrò. Dallas non era così dominante in quanto Aikman ha lanciato 13 touchdown in 14 partenze, e mentre i Cowboys hanno vinto di nuovo l’NFC East, hanno perso due degli ultimi tre e sono dovuti partire nel round di divisione. I 49ers hanno avuto una brutta sconfitta con tre palle perse nei primi cinque minuti, a cominciare dal fallo di Aikman, che hanno portato alla sconfitta per 21-0. I Cowboys non si avvicinerebbero mai ai 10 punti per il resto del percorso, anche se vincessero un altro Super Bowl la stagione successiva sotto la guida di Switzer, arrivando a tre in quattro anni.

Jimmy Johnson guidò i Cowboys a due titoli consecutivi del Super Bowl prima di partire per i Dolphins dopo la stagione 1993. (Foto: James Smith/Getty Images)

San Francisco 49ers1988-90

PERCHÉ HANNO VINTO: Dopo due vittorie nei primi anni ’80, San Francisco aveva perso la prima partita dei playoff per tre anni consecutivi, ma aveva fatto un ritorno dominante nel 1988-89. Bill Walsh e Joe Montana furono il fulcro del primo, e sebbene la vittoria nel 1988 fosse vicina, la squadra 10-6 ebbe bisogno di un touchdown del Montana contro John Taylor con 0:34 per battere i Bengals, la squadra del 1989 passò per prima. allenatore dell’anno George Seifert. San Francisco andò 14-2 e vinse tre partite di playoff per un totale di 100 punti, inclusa una vittoria per 55-10 sui Broncos al Super Bowl. Montana ha lanciato cinque touchdown in questa partita, tre a Jerry Rice.

COME FANNO: I 49ers andarono nuovamente 14-2 nel 1990, ma il miglior attacco della lega si scontrò con la massima difesa della NFL nel turno di divisione, i Giants e Bill Parcells. New York vinse 15-13 senza segnare un touchdown e mantenne il Montana a 190 yard sulla strada verso il proprio campionato di Super Bowl. Il Montana non avrebbe mai più giocato da titolare per i 49ers a causa di un infortunio al gomito, anche se i 49ers avrebbero vinto un altro Super Bowl con Seifert e Steve Young nel 1994.

Pittsburgh Steelers1978-80

PERCHÉ HANNO VINTO: Pittsburgh ha vinto quattro campionati in sei anni dal 1974 al 1979, possedendo un decennio come poche squadre nella storia della NFL. La squadra del 1978 fu la più dominante delle quattro, andando 14-2 e ottenendo quattro passaggi di touchdown di Terry Bradshaw per battere Dallas. La squadra del 1979 andò 12-4 e rimase dietro ai Rams nel quarto quarto del Super Bowl prima che Bradshaw lanciasse un touchdown da 73 yard a John Stallworth. Bradshaw ha tirato per 318 e 309 yard in due Super Bowls, quest’ultimo con 14 punteggi.

COME HANNO FATTO: Dopo otto anni consecutivi nei playoff, gli Steelers hanno faticato, perdendo due degli ultimi tre, cadendo a 9-7 e saltando la postseason. Era l’inizio della fine: pezzi chiave della dinastia degli anni ’70 si sarebbero ritirati e Pittsburgh avrebbe ottenuto solo due vittorie nei playoff nelle successive 14 stagioni, tornando al Super Bowl nel 2005 e perdendo contro i Cowboys.

Terry Bradshaw lanciò per 318 yard e quattro touchdown nel Super Bowl XIII, portando gli Steelers alla vittoria per 35-31 sui Cowboys. (Foto di Focus on Sport/Getty Images)

Pittsburgh Steelers1974-76

PERCHÉ HANNO VINTO: Il primo colpo di Pittsburgh al three-peat è arrivato all’inizio di quella corsa dinastica. Guidati da una difesa carica di giocatori della Hall of Fame, gli Steelers mantennero gli ultimi 12 avversari a 17 punti o meno nel 1974. Nella vittoria del Super Bowl sul Minnesota, mantennero i Vikings a 119 yard di attacco e rinunciarono all’unico punteggio. punto bloccato. Un anno dopo, Pittsburgh intercettò Roger Staubach tre volte nel secondo tempo e fece un altro lungo touchdown di Bradshaw in uno scambio per battere i Cowboys e assicurarsi il secondo titolo consecutivo.

COME HANNO FATTO: Questa è l’ultima squadra alla ricerca di un triplo che sia riuscito anche a raggiungere la partita di campionato della Conference. La difesa di Pittsburgh ha ceduto meno di 10 punti nella partita, ma in attacco gli Steelers erano senza i running back Franco Harris e Rocky Bleier a causa di infortuni. Pittsburgh ha perso 24–7 contro Oakland e John Madden nella partita del campionato AFC sulla strada per il titolo del Raiders Super Bowl.

Delfini di Miami1972-74

PERCHÉ HANNO VINTO: I Dolphins del 1972 sono notoriamente l’unica squadra imbattuta nell’era del Super Bowl. È andato 17-0 sotto Don Shula e ha battuto Washington 14-7 per il suo primo campionato. Un anno dopo, persero due partite della stagione regolare, ma dominarono maggiormente nei playoff, vincendo tutte e tre le partite con almeno 17 punti, culminando con una vittoria per 24-7 al Super Bowl sui Vikings. Il running back all-star Larry Csonka ha corso per 145 yard e due touchdown.

COME HANNO FATTO: Miami ha dovuto trasferirsi a Oakland nel turno di divisione e le due squadre si sono collegate in un thriller che prevedeva tre cambi di vantaggio nel quarto quarto. Miami ha preso il comando a due minuti dalla fine, ma il quarterback dei Raiders Ken Stabler ha lanciato il suo quarto passaggio di touchdown della partita a 26 secondi dalla fine, mettendo fine alle speranze dei Dolphins di un terzo titolo consecutivo. Oakland ha perso contro Pittsburgh nel Super Bowl iniziando una seconda serie consecutiva.

Il running back Larry Csonka ha concluso il secondo campionato consecutivo di Miami con 145 yard di corsa e due touchdown nel Super Bowl VIII. (Foto di Focus on Sport/Getty Images)

Imballatori di Green Bay1966-68

PERCHÉ HANNO VINTO: Per essere chiari, i Green Bay hanno vinto tre campionati consecutivi dal 1965 al 1967, ma il primo è stato l’anno prima del Super Bowl, quindi i Packers si perdono quando diciamo che nessuna squadra ha vinto tre Super Bowls consecutivi. Nel 1966, alle squadre bastavano solo due vittorie per vincere il campionato, così la squadra di Vince Lombardi batté i Cowboys per il titolo NFL e poi una facile vittoria per 35-10 sui Chiefs nel Super Bowl I. L’anno successivo, la partita più dura fu “The Ice Bowl”, dove i Green Bay batterono Dallas 21-17 nella serie del campionato NFL con una temperatura di meno 13 gradi. Il touchdown di Bart Starr con 13 secondi rimasti. In confronto, la vittoria per 33-14 dei Raiders nel Super Bowl II a 60 gradi di Miami è stata facile.

COME HANNO FINITO: Lombardi si è ritirato e diciamo solo che il successore Phil Bengtson non ha premi nominati. Green Bay è andato 6-7-1 ed è arrivato terzo nella sua divisione. I Packers vinceranno una volta nei playoff nei prossimi 25 anni.

Greg Auman è un reporter della NFL per FOX Sports.

