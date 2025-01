Duke Blue Devils x Pittsburgh Panthers: como assistir à transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Panteras de Pittsburgh @ Duke Blue Devils

Registros atuais: Pittsburgh 12-2, Duke 12-2

Como assistir

O que saber

Pittsburgh desfrutou de uma casa de quatro jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles e os Duke Blue Devils se encontrarão em uma batalha ACC às 19h00 horário do leste dos EUA na terça-feira no Cameron Indoor Stadium. Fique de olho no placar deste – ambos registraram totais de pontos altos em seus jogos anteriores.

No sábado, Pittsburgh comemorou o Ano Novo com uma vitória por 83-68 sobre Stanford.

Ishmael Leggett foi o destaque ofensivo do jogo, ao fazer 9 de 13 a caminho de 21 pontos, mais seis rebotes e duas roubadas de bola. Outro diferencial foi Jaland Lowe, que marcou 16 pontos, além de cinco assistências e quatro roubos de bola.

Enquanto isso, Duke chegou ao confronto de sábado com sete vitórias consecutivas… mas saiu com oito. Eles enfrentaram o jogo com facilidade e conquistaram uma vitória por 89-62 sobre os Mustangs. Os Blue Devils adquiriram o hábito de expulsar os adversários da quadra, tendo vencido nove jogos por 21 pontos ou mais nesta temporada.

Entre os líderes do ataque estava Cooper Flagg, que fez um duplo-duplo com 24 pontos e 11 rebotes. A equipe também recebeu ajuda de Tyrese Proctor, que fez 14 pontos e seis rebotes.

Duke trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 22 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que a SMU reuniu apenas 14.

O Pittsburgh aumentou seu recorde para 12-2 com a vitória, que foi a 15ª consecutiva em casa desde a temporada passada. Quanto a Duke, sua vitória elevou seu recorde para 12-2 idênticos.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: Pittsburgh tem quebrado vidros nesta temporada, com média de 36,6 rebotes por jogo. Não é como se Duke estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 39,8. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

O Pittsburgh não teve muito espaço para respirar no jogo contra o Duke no encontro anterior, em janeiro de 2024, mas ainda assim conquistou uma vitória por 80-76. Pittsburgh tem outra vitória na manga ou Duke irá transformá-los? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Duke venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Pittsburgh.