Duke vs. Clemsson Odds, Previsão, linha: 2025 Celeções de basquete universitário, 8 de fevereiro, as melhores apostas do modelo comprovado

O Duke Blue Devils nº 2 (20-2, 12-0 ACC) tentará dar outro grande passo em direção a um título regular da temporada ACO quando enfrentar o Clemson Tigers (18-5, 10-2) em um importante jogo de estrada no sábado à noite. Duke traz uma série de vitórias em 16 jogos para esse confronto, conquistando 12 vitórias consecutivas para abrir o jogo da conferência. Clemson teve sua corrida quente de seis jogos em uma derrota em tempo extra contra a Georgia Tech na terça -feira. Os Tigres são dois jogos do Blue Devils para o primeiro lugar na classificação do ACC.

O TypeOff está programado para as 18:30 ET no sábado no Littlejohn Coliseum. Duke é favorecido por 7 pontos nas últimas chances de Clemsson vs. Duke, enquanto o excesso/menos é de 133,5 pontos, por consenso da Sportsline.

Existem vários aqui Linhas de apostas de basquete universitário Para o jogo:

Clemsson vs. Duke SP PREAD: DUKE -7

Clemsson vs. Duque sobre/Under: 133,5 pontos

Clemsson vs. Duke Money Line: Duke: -297, Clemsson: +240

Clemsson vs. Duke Streaming: FUBOTV (Tente de graça)

Por que Clemson pode cobrir

Clemson vem de uma derrota brutal tripla para a Georgia Tech, apesar do fato de o Senior Chase Hunter ter marcado 28 pontos. O sênior Eaves Ian Schieffelin teve um máximo de sua carreira e oito rebotes, atirando 6 de 10 do chão e 9 de 10 da linha de lance livre. Os Tigres venceram seus seis jogos anteriores, incluindo vitórias na Georgia Tech, Pittsburgh, Virginia Tech e NC State.

Eles também navegaram para explodir as vitórias sobre o estado da Flórida e Syracuse em casa durante essa seção, para que demonstraram que podem competir no topo do ACC. Hunter lidera Clemsson com 17,7 pontos por jogo, enquanto Schieffelin está adicionando 12,8 pontos e um máximo de 9,5 rebotes. Os Tigres têm 14-2 em seus últimos 16 jogos em casa e cobriram a extensão em cinco dos últimos sete jogos.

Por que Duke pode cobrir

Duke traz uma sequência de 16 jogos para esse importante confronto, que pode ser o maior desafio que permanece em seu cronograma. O Blue Devils terá esse jogo em torno de seu calendário, então a abordagem não deve ser um problema. Eles esmagaram Syracuse em uma final de 83-54 na quarta-feira, desde que Tyrese Procttor abriu quatro triplos e liderou cinco jogadores da Duke em dois dígitos com 16 pontos.

A estrela do primeiro ano, Cooper Flagg, conseguiu um papel menor contra Orange, terminando com 11 pontos em sete chutes em 28 minutos. O Blue Devils está em uma situação física muito melhor, considerando que Clemson teve que jogar três períodos adicionais contra a Georgia Tech.

Como fazer Clemsson vs. Duke escolhe

