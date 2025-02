Dustin pode agradecer a estar de volta com os Dodgers após ‘Freak Accident’

O arremessador de Dodgers, Dustin, pode participar do treinamento durante o treinamento de primavera no Camelback Ranch na quinta -feira. (Matt York / Associated Press)

Supunha -se que o ano passado fosse diferente de Dodgers jarro Dustin May.

Depois de sair desde meados de -2023, após um tendão flexor e uma cirurgia de revisão de Tommy John, o hard lançamento -Hander estava a caminho do verão passado para voltar à ação antes do final da temporada.

No início de julho, eu estava apenas uma semana após um período de reabilitação de ligas menores, e apenas um mês de uma reintegração potencialmente a lista das principais ligas dos Dodgers.

Ainda mais encorajador foi que, perto do final da segunda recuperação cirúrgica importante de sua carreira (pode ser inicial Operação Tommy John em 2021), ele finalmente se sentiu como seu antigo, na esperança de retornar à rotação inicial dos Dodgers e desempenhar um papel fundamental da temporada final em seu impulso para um título da World Series.

“Eu estava bem perto”, disse May.

Então, no decorrer de uma noite aterrorizante, tudo mudou.

Na noite de 10 de julho, enquanto ainda reabilitava as instalações do Ranch Camelback dos Dodgers no Arizona, May foi jantar e pediu uma salada. Depois de uma mordida, ele sentiu que uma pequena alface prendeu na garganta. Tentando lavá -lo, foi preciso uma bebida em água rápida.

Momentos depois, eu poderia dizer que algo estava errado.

No que você pode descrever como um “acidente completo”, sem saber, sofreu um lágrima séria em seu esôfago – Um que exigiu cirurgia de emergência mais tarde naquela noite, lançou qualquer esperança de que ele jogasse novamente antes do final da temporada e a deixou com uma nova perspectiva não apenas sobre beisebol, mas também na fragilidade da vida, entrando em treinamento de primavera este ano .

“Foi definitivamente um evento que altera a vida”, disse May na sexta -feira, recontando o teste pela primeira vez desde que os Dodgers anunciaram o que aconteceu em um comunicado à imprensa em julho passado. “Foi definitivamente muito sério. Não é uma cirurgia muito comum. Foi definitivamente uma emergência.

Tanto assim, acrescentou a cirurgia: “Eu provavelmente não teria conseguido passar a noite se não a tivesse”.

O arremessador de Dodgers, Dustin May, está procurando um impacto no monte nesta temporada. (Chris Coduto / Getty Images)

Felizmente, a pedido de sua esposa, Millie, May não atrasou os cuidados médicos.

Por 15 minutos, May disse que sentiu uma sensação “mega dolorosa” na garganta e no estômago; Mais tarde, ao saber que a alface alojada em sua garganta levou a um impacto alimentar muito incomum que perfurou seu tubo no esôfago.

No entanto, quando a dor desapareceu logo depois, May voltou para o jantar pensando que tudo ficaria bem.

“Eu não sou um ótimo pânico”, disse ele. “Ele relaxou um pouco. Então eu pensei: ‘Estou bem. Eu não preciso fazer nada.

Millie não tinha tanta certeza.

“Não”, pode lembrar. “Vamos à sala de emergência para revisá -la”.

Quando maio chegou ao hospital, os médicos fizeram uma tomografia computadorizada usando um fluido de contraste que revelou a seriedade de sua lágrima. Imediatamente, eles o levaram à cirurgia. Em questão de horas, ele deixou de estar à beira de um longo retorno para enfrentar os contratempos mais inesperados.

“Foi extremamente frustrante”, maio. “Você não pode planejar. Você não pode tentar evitá -lo. Apenas aconteceu.

Com um tremor de sua cabeça, ele continuou: “Eu não estava no meu cartão de bingo para 2024”.

Para reparar a ruptura, May exigiu o que ele descreveu como “basicamente uma cirurgia abdominal completa”, levantando a camisa em frente ao armário na sexta -feira para revelar uma longa cicatriz vertical do peito inferior ao estômago.

Em vez de concluir os estágios finais de sua reabilitação do cotovelo, pode embarcar em uma nova recuperação de seis meses, na qual ele foi proibido de levantar pesos mais de 10 libras. Embora as atividades de lançamento de luz tenham começado em novembro, não foi até o ano novo que retornou à força.

“Isso simplesmente me dá um ponto de vista diferente sobre muitas coisas na vida”, disse May na sexta -feira, ainda dando um tom de descrença sobre tudo o que aconteceu oito meses antes. “Vendo como pode estar algo relacionado ao beisebol, ele pode desaparecer em um segundo. E as coisas que eu coloco minha esposa, definitivamente me deram (um sentimento) de ‘uau, as coisas podem mudar assim’. Foi definitivamente muito assustador.

Mas agora, também é uma lembrança do passado. Nesta primavera, May mudou sua abordagem para fazer com que os Dodgers abrem a lista e retomem sua carreira que já foi borbulhante.

Quando é saudável, a seleção anterior da terceira rodada tem sido excelente para os Dodgers, acumulando uma eficácia de 3,10 e 174 strikeouts em 46 resultados de carreira (34 deles começam) desde que estream em 2019. Ele espera retornar a esse nível novamente , também, incentivado por suas primeiras sessões de bullpen na medida em que concorre pelo quinto e no último local de rotação dos Dodgers junto com Tony GonolinAssim, Landon sabeAssim, Bobby Miller e outros no acampamento.

“Se eu estiver saudável, sinto que tenho um lugar nessa rotação”, disse May, a quem o gerente Dave Roberts disse que também pode ser uma opção para o bullpen se ele não ganhar um local de rotação para começar o ano . “Eu só tenho que sair e tentar isso.”

Se puder, servirá como um círculo completo para o talento de 27 anos, oferecendo um final potencialmente gratificante para a saga médica que impediu seu retorno no ano passado.

“Um minuto passou”, pode finalmente ficar saudável novamente. “Mas estou definitivamente empolgado e definitivamente tenho uma apreciação mais profunda pelo jogo”.

