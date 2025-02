Dustin Rhodes não quer outro jogo com Cody Rhodes; Seth Rollins acredita que a rocha está em excelente estado: WWE

Dustin Rhodes quer ganhar um título mundial como WWE Undisputed Champion

Em uma entrevista recente com a Open Open Radio, a estrela AEW e o Roh World Tag Team e um terço do campeão do time de seis homens do Tag World, Dustin Rhodes, revelou que ele não quer dobrar o que ele e seu irmão, o indiscutível O campeão da WWE, Cody Rhodes, feito no AEW Double ou nada em 2019.

Os dois irmãos lutaram em uma partida de irmãos vs irmãos no PPV, realizado em 25 de maio de 2019, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Durante sua aparição no rádio aberto, Dustin foi perguntado se há outro capítulo em sua história que ele gostaria de escrever seu irmão Cody.

Dustin disse que muitas pessoas fizeram a mesma pergunta e revelaram que ele não quer o mundo duplicado.

“Muitas pessoas me perguntaram isso, e não necessariamente, cara. Eu já fiz muitas coisas com Cody, tivemos nossa combinação muito boa juntos. Não posso e não tentaria duplicar isso ou até tentar melhorar isso. Eu não quero conseguir isso. E Cody continuou e me transcendeu neste negócio, e está fazendo um trabalho tão fantástico. Acho que qualquer coisa comigo envolvida na mistura simplesmente a derrubaria. E essa é a minha opinião verdadeira e honesta sobre isso. A ascensão de Cody à fama aqui foi exponencial, cara. Ele tem sido incrível de ver, e tenho certeza de que papai está muito orgulhoso dele e orgulhoso de nós dois, mas parece que sou eu quem deixou de fora porque não tenho o título mundial e ainda quero. “A estrela da AEW disse.

A estrela da AEW também acrescentou que ainda tem o desejo de ganhar o título mundial antes de se aposentar e acha que ser o campeão é bom para os negócios.

“Eu ainda quero e sei que há uma oportunidade para você obtê -lo antes de se aposentar, eu realmente faço isso. Eu realmente acredito nisso. É um bom negócio? Acho que sim, porque posso trabalhar como um campeão que trabalha, sempre que quiser, e fazer um trabalho tão bom quanto qualquer outra pessoa em nossos negócios.

Seth Rollins desfrutou de pisotear a rocha na WrestleMania 40

Em uma entrevista recente com Maggie & Perloff, Seth Rollins, de ‘The Visionary’, foi perguntado se o rock tem outra carreira no ringue. A ROCA retornou durante a estréia da Raw Netflix, enquanto sua última apresentação no ringue foi durante a WrestleMania 40, no ano passado.

Seth respondeu afirmando que, embora as pessoas possam pensar que podem lidar com um cronograma completo de luta após um jogo, logo perceberão que não é tão fácil quanto parece, e reconheceu que a rocha é inteligente o suficiente para reconhecer que seu completo – Os dias de luta no tempo estão atrás dele.

“Você entra lá uma vez e pode pensar que pode fazer uma programação completa, mas não sei se é tão fácil quanto parece, você entra lá, você faz um e vai: ‘Ok, eu posso fazer isso. É inteligente o suficiente para saber que seus dias para fazer isso em tempo integral foram e vieram.

Rollins elogiou a rocha por seu desempenho impressionante no ano passado, apesar de estar fora do ringue por dez anos. Seth também brincou que adorava trabalhar com ele e pisotear a rocha, o jogo de que Seth está falando ocorreu na WWE WrestleMania 40, onde Rollins fez parceria com Cody Rhodes para combater Roman Reigns e a rocha.

“Eu acho que você pode entrar e fazer mais um ou um par mais? Absolutamente. Eu estava em uma condição privilegiada e pronto para começar. Ele era um adversário de jogo. Para um cara que não o faz há dez anos, isso é realmente difícil. É como uma bicicleta, mas não é uma vez. Você deve entrar e obter seus representantes para que você esteja onde está. Ele era um artista incrível naquela noite. Ele poderia voltar a isso. Foi uma honra para mim estar no ringue com ele. Esse é um cara que é membro do Hall da Fama e uma lenda em nossos negócios. Agora ele também está no conselho de administração, então continuou a ajudar naquele lado do negócio. Foi uma viagem divertida para entrar lá e poder pisar na merda da rocha. Rollins adicionou.

Você quer ver outro jogo entre Dustin e Cody Rhodes? Quem deve ser o rosto se você decidir amarrar uma vez nas botas? Volle seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

