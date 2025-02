Dusty pode em busca de treinamento em Indiana: ‘Estou muito feliz na Universidade de Michigan’

O técnico de Michigan, Dusty May, formado em Indiana, disse no sábado que está “muito feliz na Universidade de Michigan” e minimizou qualquer potencial de ele fazer o trabalho da UI, que é Agora pronto para abrir no final da temporada com a iminente renúncia de Mike Woodson. Os comentários de maio ocorreram depois de levar o número 24 da Wolverines a uma vitória de 70 a 67 em Bloomington alguns dias após o relatado que Woodson planeja renunciar após a temporada.

“Primeiro, é lisonjeiro”, disse May quando lhe perguntaram se ele teria algum interesse no trabalho de Hoosiers. “Isso é loucura. Adoro estar em Michigan e amo nosso time. Estamos lutando como loucos. Isso é tudo.

“Este lugar (Indiana) é minha base, mas estou muito feliz com a Universidade de Michigan”, continuou ele. “Viemos aqui para ganhar um jogo e a missão cumprida”.

Olha: o lançamento de Indiana no sino termina em ritmo ruim, enquanto o retorno de Hoosiers fica aquém contra o Michigan Kyle Boone

May foi considerado um possível objetivo potencial de Indiana na última temporada, antes de finalmente trouxer Woodson. Então ele pegou o trabalho em Michigan e floresceu em sua primeira temporada, o que o levou a um início de 18 a 5.

O sucesso inicial de maio em Ann Arbor, juntamente com seu sucesso anterior no Atlântico da Flórida e se lações com Indiana como ex -gerente de estudantes de Bob Knight, faz de maio um objetivo óbvio da primeira lista para os tomadores de decisão da IU. Mas May parece contido por enquanto liderando o Michigan e, o mais importante, em sua mensagem após o jogo, ele parece ocupado demais para contemplar abertamente essa decisão.

“Eu amo estar em Michigan”, disse ele. “Isso não aconteceu comigo, além do que amigos e familiares disseram. E, para ser sincero, eu eliminei tudo isso”.

May concordou com um acordo de cinco anos em março passado com Michigan que pagará US $ 3,75 milhões anualmente, o que o colocaria entre os 25 primeiros no nível nacional de salários de treinamento de acordo com O banco de dados do USA Today do ano anterior. Ele tem os Wolverines apenas 0,5 jogos em primeiro lugar na classificação da temporada regular do Big Ten e se posicionou para conquistar o título da conferência da temporada regular, por isso seria apenas a terceira vez nas últimas três décadas.