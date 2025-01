Dwight Howard sembra suggerire che vuole unirsi ai Lakers

Tutti sanno che la relazione di Dwight Howard con Los Angeles Lakers è stata complicata nella migliore delle ipotesi.

Ma è pronto a vestirsi e giocare di nuovo per loro.

Howard scrisse su X e disse: “Non è così difficile trovare un centro”, apparentemente con riferimento alle esigenze dei fan e Anthony Davis che il front office di Lakers dovrebbe finalmente firmare un altro grande uomo alla squadra.

Howard è pronto a giocare ma i Lakers sono pronti ad ascoltare?

Non è così difficile trovare un centro 😴 – Dwight Howard (@dwighthoward) 24 gennaio 2025

Howard ha trascorso un totale di tre stagioni con Lakers, dove ha giocato per la prima volta per loro nel 2012-13, prima di tornare nel 2019-2020, ha vinto un campionato e poi è tornato all’ultima stagione della sua carriera nel 2021-22.

Durante i suoi tre anni a Los Angeles, Howard ha fissato una media di 10,7 punti e 8,8 rimbalzi.

Ha lasciato l’NBA dopo la stagione 2021-22 e ha giocato a basket all’estero, ma Howard non ha nascosto il suo desiderio di tornare e giocare negli Stati Uniti.

Ha fatto diversi commenti nelle interviste e online e afferma di essere più che disposto a tornare alla NBA, anche con uno stipendio veterano.

Con i suoi 39 anni, il tempo di Howard in campionato è probabilmente finito, ma ciò non gli impedirà di dire e cercare di ottenere un’altra carriera in America.

Ma i Lakers sono stati probabilmente saturi da Howard e non prendono il telefono.

Tuttavia, potrebbero firmare un altro centro attivo nelle prossime settimane.

Se lo fanno, finalmente cederanno un requisito che i fan hanno fatto per anni e potrebbero completare la loro lista.

