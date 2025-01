Dwyane Wade – Parte del rene rimosso a causa del tumore al cancro

La Hall of Famer Dwyane Wade ha dichiarato di aver subito un intervento renale nel 2023, rimuovendo un tumore che in seguito fu considerato il cancro.

Nei suoi commenti “Perché con Dwyane Wade“Il podcast, che è stato pubblicato giovedì, ha rivelato pubblicamente il triplo campione della NBA quando ha affrontato alcuni problemi di stomaco e urinario, lo ha portato a vedere un medico dopo” prendere diversi anni di assunzione di fisica “. Guadare. Ha detto che aveva una scansione completa del corpo che ha rivelato una “cisti/tumore” sul suo rene destro.

Diversi medici hanno raccomandato un intervento chirurgico, che alla fine ha subito nel dicembre 2023.

Wade ha affermato che i medici hanno rimosso il 40% dei reni giusti e che i test del tumore hanno mostrato che si trattava di cancro.

“Grazie a Dio per aver fatto un’operazione”, ha detto.

Wade stava pensando alla sua decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico e ha detto che era un punto basso della sua vita.

“Penso che fosse la prima volta che la mia famiglia, mio ​​padre, i miei figli, mi vedeva debole”, ha detto. “Quel momento è stato probabilmente il punto più debole che abbia mai provato in vita mia. … ho combattuto, cane. Combattuto. E una cosa che non vuoi mai fare come persona.

Wade ha apprezzato la sua famiglia per essere lì.

“Ho trovato forza in questi processi di debolezza”, ha detto.

Wade, che è partito dopo la stagione 2018-19, organizza numerosi record di franchising con punti, assistenza, furto, giocatori e pochi minuti. La sua carriera NBA da 16 anni includeva 15 S Heat, tre campionati e MVP finali nel 2006.